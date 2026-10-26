Accidente del bus de Kbeto Zuleta deja dos muertos y varios heridos

El autobús en el que viajaban integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, cayó al río Ariguaní durante la mañana de este lunes 26 de octubre. El balance preliminar reporta dos personas fallecidas y varios heridos.

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Dos personas fallecidas y decenas de lesionados deja, de manera preliminar, el accidente de tránsito del bus que transportaba a integrantes de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta. El vehículo cayó al río Ariguaní, en el puente ubicado en la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar.

Agrupación de vallenato tuvo un accidente de tránsito

La emergencia ocurrió cuando los músicos regresaban de una presentación en Cartagena. El autobús chocó contra la baranda del puente y terminó debajo de la estructura, parcialmente sumergido en el agua. Las causas del siniestro todavía son materia de investigación.

Habitantes de la zona acudieron inicialmente para ayudar a los ocupantes a salir del vehículo, mientras los organismos de socorro llegaron al lugar para adelantar las labores de rescate y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales de Bosconia.

Alcalde de Bosconia se pronunció tras accidente de agrupación de vallenato

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó el fallecimiento de dos personas y reportó que los lesionados están siendo atendidos en instituciones médicas del municipio.

Entre los afectados se encuentra personal de la agrupación musical. Según primeros reportes de medios regionales, las dos víctimas mortales como el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana.

La emergencia también dejó personas con lesiones de gravedad, algunas de las cuales podrían necesitar remisiones a centros médicos de mayor complejidad.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué ocasionó el accidente. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para determinar por qué el vehículo impactó contra la baranda del puente y cayó al río.

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Los organismos de socorro continúan con las labores en la zona, mientras familiares, seguidores y personas cercanas al mundo vallenato permanecen atentos a la evolución de los heridos y a los reportes oficiales sobre esta emergencia.