Westcol recibió críticas tras publicar mensaje por la muerte de Komanche

Westcol se pronunció tras el fallecimiento de Komanche, creador de contenido salvadoreño de 30 años. Su mensaje generó reacciones en redes sociales por la controversia pública que ambos protagonizaron semanas antes.

La muerte del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, provocó reacciones entre creadores de contenido y seguidores del mundo digital. Entre los mensajes que circularon estuvo el de Westcol, quien publicó una despedida que también despertó críticas por los antecedentes de su relación pública con el joven.

A través de su cuenta de X, el creador colombiano escribió: “Descansa en paz Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares... respeto”. Sin embargo, la publicación no estuvo exenta de comentarios negativos. Algunos usuarios cuestionaron al colombiano por su participación en una controversia relacionada con Komanche durante septiembre de 2026.

¿Por qué criticaron a Westcol tras la muerte de Komanche?

La reacción se relaciona con una discusión pública que comenzó semanas antes del fallecimiento del streamer. En septiembre, varias creadoras de contenido hicieron señalamientos contra Komanche, quien respondió públicamente a las acusaciones.

En medio de esa controversia, Westcol afirmó que algunas creadoras le habían compartido información sobre el caso y recomendó acudir a las autoridades. Sus intervenciones generaron un debate entre usuarios que respaldaron su postura y otros que cuestionaron su participación.

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Tras conocerse la muerte de Komanche, algunos internautas retomaron esas declaraciones y acusaron al colombiano de haber contribuido a la exposición pública del salvadoreño.

Westcol también respondió a comentarios posteriores y manifestó que no quería prestarse para nuevas confrontaciones en ese momento. Su mensaje inicial, por su parte, pidió prudencia y respeto hacia los familiares y amigos del creador de contenido.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Komanche?

Carlos Mauricio Gómez tenía 30 años y era reconocido por sus transmisiones de videojuegos y su participación en proyectos de streaming como los Squid Craft Games, una competición de Minecraft que reunió a creadores de contenido de habla hispana.

Su fallecimiento fue confirmado por Byron Reyes, representante y cercano al streamer, quien informó que había hablado con la familia. Komanche fue encontrado sin vida en su residencia en Monterrey, México, el domingo 25 de octubre, según los reportes conocidos hasta este lunes.

La noticia continúa generando mensajes de despedida y discusiones dentro de la comunidad de creadores digitales, mientras seguidores y colegas expresan sus condolencias y piden respeto para el entorno cercano del streamer salvadoreño.