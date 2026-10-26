Karina García respondió a las críticas por aparecer en el show de Kris R en Bogotá

Un insólito hecho quedó registrado durante el más reciente fin de semana, pues la capital se paralizó ante el más reciente concierto de Kris R al llenar, por primera vez, el arena de Bogotá.

El prestigioso escenario se transformó en una verdadera fiesta en honor al trap colombiano, género que el artista se ha encargado de impulsar en los años más recientes.

Pero la participación de Karina García generó todo tipo de comentarios en redes sociales ya que la mujer no solo eliminó las especulaciones sobre una posible ruptura, sino que también sorprendió a todos los presentes al aparecer en un segmento de la presentación.

Karina García apareció en el concierto de Kris R

Pese a las especulaciones sobre una presunta ruptura, Karina García acompañó al cantante durante el inicio de su presentación en donde recibió el reconocimiento por haber vendido la totalidad de la boletería. Allí no solo dejó en claro que su relación sigue en pie ya que también reafirmó su compromiso con el hombre a pocas semanas para dar a luz a su tercer hijo.

Pero la participación de la antioqueña no se limitó a acompañar al hombre desde las graderías ya que la mujer hizo parte del segmento en el que Kris R interpretó su canción ‘4 life’.

Allí la modelo apareció vestida totalmente de blanco, con un vestido de encaje que tenía un amplio agujero en su abdomen para lucir el avanzado estado de su embarazo, un velo blanco en su cabeza, una corona y unos tacones transparentes.

La mujer llegó al escenario con los brazos abiertos, mientras los fuegos de la tarima se encendieron y todo el recinto se levantó para aplaudir la presencia de la famosa.

Como era de esperarse, el hecho se tomó las redes sociales en donde cientos de usuarios compartieron el instante en el que el trapero decidió besar el vientre de García y exaltar su presencia en el escenario junto a su hijo.

Karina García respondió ante las críticas

Ante los contundentes comentarios sobre la apariencia de la mujer, García decidió romper el silencio al compartir un mensaje en sus redes sociales con algunas de las fotografías de la noche.

“La gente que está ofendida con mi vestido, ¿todo bien en casa? ¿Qué es lo que ustedes vieron, qué es lo que les molesta? Déjenme decirles que yo me sentí como una diosa, divina, hermosa, preciosa y finalmente eso es lo más importante”, aseguró García.