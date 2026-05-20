Monsieur Periné anunció su gira internacional 2026: fechas y ciudades confirmadas

La reconocida agrupación colombiana Monsieur Periné confirmó oficialmente su nueva gira mundial “Instrucciones Para Ser Feliz Tour”, una ambiciosa serie de conciertos que recorrerá Latinoamérica, Estados Unidos y Europa durante 2026.

Con más de 35 fechas programadas, la banda llevará su propuesta musical a algunos de los escenarios más importantes de su carrera.

El tour comenzará el próximo 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina, y luego pasará por ciudades como Madrid, París, Nueva York, San Francisco, Ciudad de México y Bogotá, entre muchas otras. La cita en Colombia será el 24 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uno de los escenarios culturales más importantes del país.

Un tour inspirado en la felicidad y las emociones

La gira llega en medio de una nueva etapa artística para la banda liderada por Catalina García y Santiago Prieto, quienes continúan consolidando una identidad musical que mezcla pop, jazz, swing y sonidos latinoamericanos.

“Instrucciones Para Ser Feliz” no solo es el nombre de la gira, también representa el universo creativo que la agrupación viene construyendo con su más reciente álbum. El proyecto explora distintas formas de entender la felicidad a través de canciones íntimas, reflexivas y llenas de sonidos cálidos que mantienen la esencia característica de la banda.

Durante el recorrido internacional, Monsieur Periné se presentará en escenarios emblemáticos como SFJAZZ en San Francisco, donde tendrá cuatro noches consecutivas, además del Teatro Metropólitan de Ciudad de México y el Lincoln Theater de Washington.

La agrupación colombiana sigue ampliando su conexión con públicos de distintas culturas, algo que ha sido clave en su crecimiento internacional durante los últimos años.

Monsieur Periné vive uno de los mejores momentos de su carrera

El anuncio del tour llega poco después de que la banda recibiera el Premio Nuestra Tierra 2026 a “Mejor Canción Dance/Electrónica” por “Aguaráchate”, un reconocimiento que reafirma la capacidad del grupo para experimentar con nuevos sonidos sin perder su identidad.

Además, la agrupación continúa consolidándose como una de las propuestas más importantes de la música latina contemporánea. Su éxito “Nuestra Canción” acumula miles de millones de reproducciones y los ha llevado a escenarios de talla mundial como Carnegie Hall y festivales internacionales como Lollapalooza y Rock in Rio.

Con esta nueva gira, Monsieur Periné reafirma su apuesta por una música que conecta emociones, diversidad cultural y sonidos latinoamericanos con públicos alrededor del mundo.