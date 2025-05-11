Ella logró entrar al Top 7 y se salvó de la eliminación en MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se preparan cada vez más para dar lo mejor de sí y mantener su lugar en la cocina más importante del país.

¿De qué se trataba el plato de Michelle Rouillard en MasterChef ?

Carolina Sabino, Patricia Grisales, Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard se enfrentaron en una prueba donde debían preparar un plato colombiano con un toque de alta cocina. Contaron con 60 minutos para cocinar y solo 3 minutos en la despensa.

Aunque Violeta Bergonzi llegaba con una posición segura en la competencia, fue Michelle quien terminó sorprendiendo a los jueces con su preparación. Su plato, llamado “Rouillard de Estrada”, f ue una cazuela colombo-francesa que combinó técnicas, sabores y texturas de manera impecable.

Los jurados destacaron la armonía de los ingredientes, la presentación y la elegancia de la propuesta de Michelle, que logró cautivarlos por completo.

Así ganó el reto Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity

Tras la degustación, los chefs quedaron divididos entre Violeta y Michelle, pues ambas se lucieron con sus preparaciones. Sin embargo, finalmente el veredicto favoreció a Michelle Rouillard, q uien se convirtió en la ganadora del reto y aseguró su puesto en el Top 7 de MasterChef Celebrity Colombia, evitando así el reto de eliminación.

Mientras tanto, Violeta, Carolina y Patricia deberán enfrentarse a una nueva prueba para intentar mantenerse en la competencia y seguir demostrando su talento gastronómico.