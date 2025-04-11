CANAL RCN
Tendencias

¿Reto incumplido?: estos son los nuevos integrantes del top 7 en MasterChef

Tras un desenlace disputado, los chefs decidieron darle la bienvenida al top 7 de la competencia a dos nuevos cocineros.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
08:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se enfrentaron a un nuevo reto que los acercó más al nuevo ciclo en la competencia. Sin embargo, los chefs manifestaron su molestia ante los resultados de este último ya que explicaron que la mayoría de los grupos no cumplió con los requisitos.

Horóscopo de hoy: martes 4 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: martes 4 de noviembre de 2025

Nuevos integrantes del top 7 de MasterChef

La cocina más importante del mundo encendió sus fogones para poner a prueba a sus cocineros en un reto en parejas. Uno de los ingredientes principales que todos debían utilizar era el chocolate por lo que la inspiración de todos los familiares fue el principal elemento que llevó a las parejas a unirse para el desafío.

Todos los participantes iniciaron sus procesos en la cocina, no sin antes presentar diferentes inconvenientes ya que algunas parejas sufrieron las graves consecuencias de la falta de tiempo, la complejidad de las recetas y la falta de utensilios para cocinar.

Por esto, al finalizar el reto, los jueces manifestaron su preocupación ante la gran cantidad de errores en la ejecución de los platillos que llevaron, a la gran mayoría de cocineros, a incumplir con los requisitos exigidos para el desafío.

“Qué pasó ahí, la mitad no cumplió el reto. Hasta los mismos comensales dijeron que, antes de poner las frutas, debían poner el ingrediente para cumplir el reto. El 50% no cumplió y deben ser organizados ya que por eso no llevaron algunas cosas a la mesa”, explicaron los chefs.

Pese a las amplias críticas, solo una pareja logró llevarse el triunfo del reto por lo que Alejandra y Pichingo fueron los ganadores de la noche al subir al balcón, convertirse en los nuevos cocineros dentro del top 7 del juego y acompañar a Valentina Taguado en dicho triunfo.

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe con sentida entrevista
RELACIONADO

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe con sentida entrevista

Valentina Taguado llora en MasterChef

Por otro lado, el reto inició con grandes emociones ya que Claudia Bahamón compartió los mensajes que cada uno de los familiares envió a los cocineros. Por esto, la emotividad no se hizo esperar ya que algunas celebridades rompieron en llanto al recibir sentidas dedicatorias.

Este fue el caso de Valentina Taguado, quien dejó ver su lado más conmovedor al recibir un mensaje por parte de un ser querido especial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores que exaltó lo mejor del cine colombiano

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 4 de noviembre de 2025

Aida Victoria Merlano

¿Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano? El video confirmó el adiós con "El agropecuario"

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

¿Por qué dejaron libres a las jóvenes que aparecen en el video del crimen de Jaime Esteban Moreno?

Las autoridades solo materializaron la captura de una de las tres personas capturadas. Se trata de otro estudiante de la Universidad de Los Andes.

Dólar

Dólar en Colombia registra movimiento clave este 4 de noviembre: así inicia el mes la divisa

Descubre los movimientos recientes del dólar en Colombia y cómo esto podría afectar la economía. Atención al precio de apertura de este 4 de noviembre.

Gaza

Gaza resiste: la ayuda llega, pero no alcanza

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Alemania por el Mundial Sub-17: vea el juego en directo

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud