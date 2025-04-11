¿Reto incumplido?: estos son los nuevos integrantes del top 7 en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se enfrentaron a un nuevo reto que los acercó más al nuevo ciclo en la competencia. Sin embargo, los chefs manifestaron su molestia ante los resultados de este último ya que explicaron que la mayoría de los grupos no cumplió con los requisitos.

Nuevos integrantes del top 7 de MasterChef

La cocina más importante del mundo encendió sus fogones para poner a prueba a sus cocineros en un reto en parejas. Uno de los ingredientes principales que todos debían utilizar era el chocolate por lo que la inspiración de todos los familiares fue el principal elemento que llevó a las parejas a unirse para el desafío.

Todos los participantes iniciaron sus procesos en la cocina, no sin antes presentar diferentes inconvenientes ya que algunas parejas sufrieron las graves consecuencias de la falta de tiempo, la complejidad de las recetas y la falta de utensilios para cocinar.

Por esto, al finalizar el reto, los jueces manifestaron su preocupación ante la gran cantidad de errores en la ejecución de los platillos que llevaron, a la gran mayoría de cocineros, a incumplir con los requisitos exigidos para el desafío.

“Qué pasó ahí, la mitad no cumplió el reto. Hasta los mismos comensales dijeron que, antes de poner las frutas, debían poner el ingrediente para cumplir el reto. El 50% no cumplió y deben ser organizados ya que por eso no llevaron algunas cosas a la mesa”, explicaron los chefs.

Pese a las amplias críticas, solo una pareja logró llevarse el triunfo del reto por lo que Alejandra y Pichingo fueron los ganadores de la noche al subir al balcón, convertirse en los nuevos cocineros dentro del top 7 del juego y acompañar a Valentina Taguado en dicho triunfo.

Valentina Taguado llora en MasterChef

Por otro lado, el reto inició con grandes emociones ya que Claudia Bahamón compartió los mensajes que cada uno de los familiares envió a los cocineros. Por esto, la emotividad no se hizo esperar ya que algunas celebridades rompieron en llanto al recibir sentidas dedicatorias.

Este fue el caso de Valentina Taguado, quien dejó ver su lado más conmovedor al recibir un mensaje por parte de un ser querido especial.