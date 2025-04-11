Waflera de la discordia: participantes viven momento de tensión en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se enfrentaron a un reciente reto por parejas en el que todos tuvieron que deleitar a un grupo de comensales que degustaron principalmente preparaciones a base de chocolate.

Sin embargo, el reto se vio invadido por grandes diferencias ya que los cocineros se enfrentaron por el uso de algunos utensilios necesarios para el desarrollo de las preparaciones.

Disputa en la cocina de MasterChef

El reto por parejas dio inicio y todos los participantes tuvieron que conquistar con preparaciones mañaneras en las que el chocolate debía ser el ingrediente principal. Por esto, la rapidez y el tiempo fueron elementos que no en todos los casos jugaron a favor ya que las parejas tuvieron serias disputas por dispositivos electrónicos en la cocina.

Este fue el caso de Raúl Ocampo y Carolina Sabino ya que el actor, perteneciente al grupo de color verde con Valentina Taguado, decidió dirigirse a la mujer para pedirle prestada la waflera que su equipo azul, conformado por Michelle, estaba usando.

Aunque la actriz aceptó prestar la máquina, los cocineros le hicieron saber que su decisión habría sido errónea al manifestar que todos estaban compitiendo por lo que facilitar el uso de dicho dispositivo podría "jugar en su contra".

Por esto, Sabino volvió a hablar con los integrantes del grupo verde para manifestarles su negativa ante la petición hecha previamente.

“Qué tal eso de no prestamos. Según yo, todos nos ayudamos o yo ayudo a mucha gente”, manifestaron Taguado y Ocampo.

Por supuesto, el asunto generó división de opiniones ya que Alejandra exaltó que, en dicho punto de la competencia, todos los cocineros debían empezar a pensar de manera individual para obtener el triunfo.

Aunque una mayoría se encontró de acuerdo con no prestar la waflera, Raúl y Valentina no dudaron en dar a conocer su descontento con la acción.

¿Quién ingresó al top 7 de MasterChef?

Por otro lado, el reto finalizó con amplias críticas por parte de los chefs ya que explicaron que más de la mitad de los cocineros incumplieron con el objetivo del reto. Por esto, los participantes que se llevaron la victoria fueron Pichingo y Alejandra, quienes celebraron ingresar al nuevo ciclo de la competencia.