Emiro Navarro debutó como reportero desde Nueva York: ¿Cómo le fue?

La trayectoria de los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 sigue sorprendiendo.

En esta ocasión, el carismático influenciador y creador de contenido, Emiro Navarro, dio un salto inesperado en su carrera, incursionando en el periodismo desde uno de los epicentros mediáticos mundiales.

Después de su destacada participación en el reality, Emiro Navarro, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, dio el salto como reportero desde New York y con su estilo único compartió cómo le ha ido en esta nueva aventura por Estados Unidos.

El influenciador costeño, quien llegó a Nueva York tras ganar una vibrante batalla en vivo de TikTok contra figuras como Ryan Castro, J Balvin y Valentina Ferrer, no ha pasado desapercibido.

Su presencia en la Gran Manzana se suma a su reciente aparición en el matutino "Hoy Día" de Telemundo, consolidando su creciente proyección internacional.

¿Cómo fue el debut de Emiro Navarro como reportero en Nueva York?

Con micrófono en mano y frente a las cámaras de televisión, Emiro Navarro fue presentado con entusiasmo por los conductores del matutino "Hoy Día".

Sin perder su esencia y su característica forma de ser, el exfinalista de La Casa de los Famosos asumió su rol de reportero, ofreciendo un reporte directo desde la icónica ciudad.

"Aquí estoy, mi amor, en Nueva York... Con unas ganas de estar allá con ustedes, peladas, pero bueno acá les tengo el reporte desde Nueva York, mi amor, les cuento que así como lo dijiste: me dijeron en exclusiva que iba a tener una batalla con J Balvin, Valentina Ferrer y Ryan Castro, donde si yo ganaba me iban a traer a Nueva York y aquí estoy", relató Emiro Navarro con su habitual frescura.

El hecho de que Emiro Navarro es una prueba de su versatilidad.

¿Qué impresiones ha tenido Emiro Navarro de su experiencia en Estados Unidos?

El cómico influenciador confesó que todo en Estados Unidos lo ha dejado impresionado desde el primer momento.

Cada rincón de la imponente Nueva York lo ha sorprendido, demostrando la magnitud de la experiencia que está viviendo.

"Tú sabes que uno no está acostumbrado a estas cosas. Esto es otro nivel, Nueva York, imagínate", expresó Emiro, visiblemente asombrado por la infraestructura y el ambiente de la ciudad.

Además de los imponentes rascacielos, que confesó lo han dejado sin palabras, Emiro Navarro destacó el cálido recibimiento de la comunidad latina.

"La gente también, me he encontrado a muchos latinos, mucha gente que me apoya... Eso también es muy lindo, saber que a donde llegas está la energía de la gente recibiéndote de la mejor manera", reveló.

Esta conexión con sus raíces, aun lejos de Colombia, ha sido un punto clave en su aventura, que sigue en ascenso.