Emiro Navarro rompió el silencio y reveló si participará o no en ‘Stream Fighters’

Gran preocupación se ha desatado, en los días más recientes, a raíz del anuncio de Emiro Navarro sobre la condición de salud que estaría afectando su preparación para la pelea en ‘Strean Fighters’.

Cabe recalcar que Navarro participará en la famosa pelea de Westcol, que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, al enfrentarse con Valentino Lázaro en el ring del Coliseo MedPlus de Bogotá.

¿Emiro Navarro peleará en ‘Strean Fighters’?

El actual participante de MasterChef Celebrity Colombia encendió las alarmas entre sus seguidores al informar que actualmente se encuentra adelantando estudios tras descubrir una condición de salud importante en su cuerpo.

Según el creador de contenido, su padecimiento fue descubierto tras someterse a entrenamientos de alto rendimiento como parte de su proceso de preparación para el enfrentamiento con su excompañero de reality show.

Sin embargo, las dudas aumentaron entre sus fanáticos a raíz de una fotografía del hombre en donde se le observó ingresando a un resonador magnético. Allí también solicitó oraciones a sus seguidores por sus resultados.

Aunque el hombre no compartió más detalles sobre la condición que actualmente fue descubierta en su cuerpo, su más reciente video abordó la temática en donde expuso información del enfrentamiento que llevará a cabo próximamente.

Voy a subirme a ese ring a pesar de todos los obstáculos. Y eso para mí es mi victoria, afirmó en su cuenta de Instagram.

Así mismo, Navarro manifestó que se encuentra próximo a compartir un documental en donde expondrá todo el proceso de preparación al que ha tenido que someterse para poder pelear contra Valentino Lázaro en el ring del streamer.

Emiro Navarro ingresó al top 10 de MasterChef

Pero la atención sigue concentrándose en Emiro ya que el creador de contenido logró ingresar al top 10 de la temporada de MasterChef al sortear uno de los retos de salvación más complejos de la competencia.

Emiro sorprendió al presentar una sabrosa pasta con langosta que fue exaltada por su sabor, autenticidad y condimentos.