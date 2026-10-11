¡Atención conductores! Importante tramo de la Autopista Sur tendrá cierre total por tres meses

Con motivo de las obras de TransMilenio y el Metro de Bogotá en la estación del SENA, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que la Autopista Sur tendrá cierres totales en un tramo, principalmente en horario nocturno y de fines de semana.

Además de las estaciones, las obras incluyen calzadas mixtas, espacio público y redes húmedas y secas; en días pasados, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la estación SENA correspondiente al sistema TransMilenio estaría lista en diciembre de 2026, mientras que en junio de 2027 se proyecta la entrega de la estación para el nuevo Metro de Bogotá.

Tramo de la Autopista Sur tendrá cierre total por tres meses: estos son los horarios

La Secretaría Distrital de Movilidad informó las fechas y horarios para los cierres que tendrá la Autopista Sur entre la calle 8 sur y la Av. Primera de Mayo:

Cierre total de calzada mixta y calzada TransMilenio en sentido sur-norte de la Autopista Sur entre Calle 30 Sur y Av. Calle 8 sur.

Cierre total de calzada mixta en sentido norte–sur de la Autopista Sur entre Av. Calle 8 Sur y Av. Primero de Mayo.

Los cierres se empezarán a implementar desde el martes 17 de noviembre y tendrán una duración de tres meses, con horario comprendido entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana de lunes a viernes, mientras que fines de semana y festivos será desde las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana.

Desvíos autorizados para vehículos particulares y de carga

Movilidad Bogotá también informó los desvíos autorizados para los vehículos particulares y de carga:

Los usuarios que circulan en sentido norte–sur por la Av. NQS y continúan por la Autopista Sur al sur, deberán tomar la Av. Carrera 30 al sur – Av. Primero de Mayo y/o Calle 30 sur al occidente–Autopista Sur al sur, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la Autopista Sur, deberán tomar la calle 30 sur al oriente-Av. Carrera 30 al norte, por donde se empalman a su recorrido habitual.

Los ciclistas seguirán circulando como se viene haciendo actuamente, mientras que para los peatones se habilitarán senderos con señalización informativa.

En la página oficial de la secretaría podrá revisar los cambios en los paraderos y rutas del SITP.