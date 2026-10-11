Bukele cumplió su amenaza y destruyó la lujosa casa del cabecilla de la pandilla 400 Mawozo en Haití

La ofensiva contra las pandillas en Haití tomó un nuevo giro tras la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal 400 Mawozo.

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El operativo, realizado en Croix-des-Bouquets por la Policía haitiana con apoyo de tropas salvadoreñas, se produjo días después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitara públicamente la ubicación exacta de la vivienda y prometiera destruirla.

De acuerdo con la información del propio Bukele, la lujosa propiedad quedó reducida a escombros durante la intervención de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, Joseph habría logrado escapar y permanecería escondido. El cabecilla es buscado por las autoridades de Estados Unidos, que ofrecen una recompensa de un millón de dólares por información que permita localizarlo.

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Así fue la operación contra la lujosa casa del cabecilla de 400 Mawoso

La operación se desarrolló en medio de la intervención militar de El Salavador en la lucha contra las estructuras armadas que mantienen bajo presión a Haití.

Bukele ordenó el despliegue de aproximadamente 2.000 militares de su país, inicialmente con el propósito de localizar a cuatro soldados salvadoreños que habrían sido secuestrados después de un ataque perpetrado por pandilleros en Puerto Príncipe.

El hecho ocurrió el pasado 18 de octubre, cuando un grupo armado atacó el vehículo blindado en el que se movilizaban los militares de regreso a su base. Los cuatro uniformados desaparecidos pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por Naciones Unidas.

Antes de este episodio, El Salvador tenía alrededor de 200 efectivos asignados a esa fuerza internacional. La ampliación del contingente hasta unos 2.000 militares ha generado interrogantes sobre el verdadero alcance de la intervención y las condiciones bajo las cuales se desarrolla.

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El Salvador advirtió que podría acabar con las pandillas en Haití

Aunque Bukele presentó inicialmente el despliegue como una misión para recuperar a los cuatro militares desaparecidos, sus posteriores declaraciones dejaron entrever una intención más amplia, habló de combatir a las organizaciones criminales haitianas mediante una estrategia similar a la aplicada en El Salvador.

Frente a esta situación, Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de ambos países que publiquen el acuerdo que respalda el despliegue militar y expliquen cuáles son las condiciones de actuación de los uniformados.

La organización considera necesario establecer canales para que los habitantes puedan denunciar posibles vulneraciones de sus derechos sin exponerse a represalias, especialmente en comunidades que ya enfrentan una grave crisis humanitaria.