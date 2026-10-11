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¿Va a adelantar las compras de Navidad con tarjeta de crédito? Así están las tasas de interés

¿Quiere adelantar las compras navideñas? Estos son los intereses de los bancos.

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Foto: diseñado por ChatGPT

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
11:24 a. m.
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A pocos días del Black Friday, que se realizará el 27 de noviembre, conocer las tasas de interés de las tarjetas de crédito puede ayudarle a ahorrar en las compras navideñas. Lulo Bank, Ban100, Bancolombia y Davivienda aparecen entre las entidades con menores tasas, mientras otras se acercan al límite de usura.

Comprar los regalos de Navidad, renovar un electrodoméstico o aprovechar una promoción de tecnología puede parecer una buena oportunidad durante el Black Friday. Sin embargo, financiar esas compras con una tarjeta de crédito sin revisar los intereses puede terminar costando mucho más que el precio anunciado.

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En Colombia, las tasas promedio ponderadas de las tarjetas de crédito muestran diferencias importantes entre entidades. Según las cifras con corte al 23 de octubre, algunos bancos ofrecen intereses cercanos al 12 % efectivo anual, mientras otros registran tasas superiores al 28 %.

Para los plásticos dirigidos a personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos, Lulo Bank registra una tasa promedio ponderada de 12,43 % E.A., seguido de Bancolombia (13,76 %), Banco Falabella (14,31 %) y Davivienda (14,49 %).

En el segmento de tarjetas para ingresos inferiores a dos salarios mínimos, Ban100 presenta la tasa más baja, con 12,27 %. Le siguen Davivienda (13,89 %), Banco Falabella (15,67 %), Banco de Bogotá (17,98 %) y Bancolombia (18,02 %).

¿Cuáles tarjetas de crédito tienen los intereses más altos?

En el otro extremo aparecen entidades cuyas tasas promedio se encuentran muy cerca del límite legal.

Infografía: La República

Para tarjetas dirigidas a personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos, Banco W registra una tasa de 28,09 % E.A. y Coltefinanciera llega a 28,30 %.

En el segmento de menores ingresos también aparecen tasas superiores al 28 %: Banco Caja Social (28,01 %), Finandina (28,03 %), Banco W (28,09 %) y Banco Serfinanza (28,11 %).

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La referencia es la tasa de usura, que la Superintendencia Financiera fijó en 28,34 % efectivo anual para noviembre de 2026. Este es el máximo legal aplicable a los créditos de consumo y ordinario durante ese mes.

¿Cómo evitar que una compra del Black Friday salga más cara?

Mauricio García Sánchez, director nacional de ahorro de Fincomercio, recomienda no tomar decisiones financieras únicamente por el valor de la cuota mensual. El consumidor debe calcular cuánto terminará pagando por el producto, incluidos los intereses y el plazo de financiación.

Por ejemplo, un descuento del 30 % puede perder atractivo si los intereses elevan considerablemente el costo final. Por eso, conviene comparar el precio de contado con el valor total que se pagará al terminar de cubrir la deuda.

También es importante sumar las obligaciones que ya existen. Si una persona recibe $3 millones mensuales y destina $750.000 al pago de deudas, compromete el 25 % de sus ingresos. Una nueva cuota de $150.000 elevaría esa proporción al 30 %.

La pregunta definitiva es cuánto dinero quedará disponible después de pagar las nuevas cuotas y los gastos básicos del hogar. Si la compra obliga a utilizar los ahorros de emergencia, aplazar servicios o pedir otro préstamo, el descuento podría no representar un ahorro real.

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El Black Friday será el 27 de noviembre y se proyecta que las ventas igualen o superen los $2,6 billones registrados en 2025, según Credibanco. Antes de pasar la tarjeta, revisar la tasa y calcular el costo final puede marcar la diferencia en el presupuesto de diciembre.

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