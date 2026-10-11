‘La Fórmula Perfecta’: así será el encuentro de Los Caligaris y Los Decadentes en Bogotá

Los clásicos del rock en español y una combinación de ska, cumbia y cuarteto llegan al Movistar Arena con ‘La Fórmula Perfecta’, el espectáculo que reúne a Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris en un mismo escenario. Las agrupaciones argentinas se presentarán en Bogotá el 14 y 15 de noviembre de 2026.

La unión de estas dos bandas propone algo distinto a una noche de conciertos tradicionales: sus integrantes compartirán escenario para combinar canciones, estilos y versiones especiales de sus repertorios. Una celebración musical que conecta a seguidores de distintas generaciones y que tendrá dos funciones en la capital.

¿Cuándo se presentan Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris en Bogotá?

Los conciertos tendrán lugar en el Movistar Arena durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. La primera presentación, programada para el sábado, ya tiene boletería agotada, mientras que la segunda fecha está prevista para el domingo.

Estos son los datos de los espectáculos:

Primera fecha: sábado 14 de noviembre de 2026 (agotada).

Segunda fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

Hora del show: 9:00 p. m.

Apertura de puertas: 6:00 p. m.

Edad mínima: 12 años.

¿Qué ofrecerá ‘La Fórmula Perfecta’ en el Movistar Arena?

El concepto de la gira es reunir a las dos agrupaciones en un mismo espectáculo, con músicos que se integran para interpretar canciones y explorar nuevas versiones de sus éxitos. La propuesta combina los sonidos que han marcado sus trayectorias: rock, ska, cumbia y cuarteto.

Los Caligaris nacieron en Córdoba, Argentina, en 1997. Desde sus comienzos se distinguieron por fusionar música con humor y elementos del universo circense. Su lema, ‘divertir hasta el final’, refleja una puesta en escena que busca convertir cada concierto en una experiencia festiva.

Por su parte, Los Auténticos Decadentes iniciaron su historia en 1986 y se convirtieron en una de las agrupaciones argentinas más reconocidas de Latinoamérica. Su repertorio, con influencias de distintos géneros populares, incluye canciones que siguen sonando en fiestas y escenarios de la región.

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En Bogotá, ambas bandas llevarán esa identidad compartida a un escenario con cerca de 30 músicos. ‘La Fórmula Perfecta’ será una oportunidad para escuchar sus clásicos desde una propuesta que mezcla sus universos musicales en una misma presentación.