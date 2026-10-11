Dimayor confirmó programación para la fecha 19 de la Liga BetPlay: así será la definición
Habrá varios partidos en simultánea para definir los clasificados a cuadrangulares finales y también el segundo equipo que tendrá la ventaja deportiva.
Ángel Ballén
12:21 p. m.
Este fin de semana, se jugará la fecha 19 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay, la última de esta primera fase donde se definirán los clasificados a cuadrangulares finales, así como los que salen a vacaciones desde ya.
En este momento, hay cinco equipos que ya aseguraron presencia en las fases finales, 10 eliminados, mientras que otros cinco clubes se mantienen en la pelea por los tres cupos restantes. Además, también se va a definir cuál será el equipo que junto a Atlético Nacional tendrá el famoso 'punto invisible'; la ventaja deportiva que se otorga a los dos primeros.
Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay
Jueves 12 de noviembre:
- 5:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla
Estadio Departamental Libertad
- 7:00 p.m. Llaneros vs. Boyacá Chicó
Estadio Bello Horizonte
Viernes 13 de noviembre:
- 8:30 p.m. Internacional de Bogotá vs Santa Fe
Estadio de Techo
Sábado 14 de noviembre:
Todos los partidos se jugarán a las 3:30 p.m.
- Cúcuta Deportivo vs. Jaguares
Estadio General Santander
- Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
Estadio del Deportivo Cali
- Atlético Nacional vs. Once Caldas
Estadio Atanasio Girardot
- Millonarios vs. Alianza FC
Estadio El Campín
- Águilas Doradas vs. DIM
Estadio El Cincuentario
- Deportivo Pereira vs. América de Cali
Estadio Santiago de las Atalayas
- Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
Estadio Americo Montanini