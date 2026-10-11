CANAL RCN
Deportes

Dimayor confirmó programación para la fecha 19 de la Liga BetPlay: así será la definición

Habrá varios partidos en simultánea para definir los clasificados a cuadrangulares finales y también el segundo equipo que tendrá la ventaja deportiva.

pronostico-clasificados-cuadrangulares-liga-betplay-2026-ii
Foto: Dimayor

Ángel Ballén

noviembre 10 de 2026
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este fin de semana, se jugará la fecha 19 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay, la última de esta primera fase donde se definirán los clasificados a cuadrangulares finales, así como los que salen a vacaciones desde ya.

Así quedaría América de Cali en la Liga BetPlay y reclasificación si pierde ante el TAS
RELACIONADO

Así quedaría América de Cali en la Liga BetPlay y reclasificación si pierde ante el TAS

En este momento, hay cinco equipos que ya aseguraron presencia en las fases finales, 10 eliminados, mientras que otros cinco clubes se mantienen en la pelea por los tres cupos restantes. Además, también se va a definir cuál será el equipo que junto a Atlético Nacional tendrá el famoso 'punto invisible'; la ventaja deportiva que se otorga a los dos primeros.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay

Jueves 12 de noviembre:

  • 5:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla
    Estadio Departamental Libertad
  • 7:00 p.m. Llaneros vs. Boyacá Chicó
    Estadio Bello Horizonte

Viernes 13 de noviembre:

  • 8:30 p.m. Internacional de Bogotá vs Santa Fe
    Estadio de Techo

Sábado 14 de noviembre:

Todos los partidos se jugarán a las 3:30 p.m.

  • Cúcuta Deportivo vs. Jaguares
    Estadio General Santander
  • Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
    Estadio del Deportivo Cali
  • Atlético Nacional vs. Once Caldas
    Estadio Atanasio Girardot
  • Millonarios vs. Alianza FC
    Estadio El Campín
  • Águilas Doradas vs. DIM
    Estadio El Cincuentario
  • Deportivo Pereira vs. América de Cali
    Estadio Santiago de las Atalayas
  • Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
    Estadio Americo Montanini
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina

Se filtró la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial femenino 2027: conozcala aquí

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez habló de Luis Díaz en su despedida y recordó sus inicios en Junior

América de Cali

Así quedaría América de Cali en la Liga BetPlay y reclasificación si pierde ante el TAS

Otras Noticias

Bogotá

¡Atención conductores! Importante tramo de la Autopista Sur tendrá cierre total por tres meses

Los cierres, que iniciarán desde el 17 de noviembre, serán parte de la continuación de las obras en la estación SENA para TransMilenio y Metro de Bogotá.

Paraguay

Banco Central de Paraguay informa que devolvió ahorros al 93% de clientes de Ueno Bank tras su colapso

La crisis comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia.

Artistas

‘La Fórmula Perfecta’: así será el encuentro de Los Caligaris y Los Decadentes en Bogotá

Finanzas personales

¿Va a adelantar las compras de Navidad con tarjeta de crédito? Así están las tasas de interés

Invima

Invima prohíbe la venta de varios productos para el aseo en Colombia