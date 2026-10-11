Dimayor confirmó programación para la fecha 19 de la Liga BetPlay: así será la definición

Este fin de semana, se jugará la fecha 19 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay, la última de esta primera fase donde se definirán los clasificados a cuadrangulares finales, así como los que salen a vacaciones desde ya.

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En este momento, hay cinco equipos que ya aseguraron presencia en las fases finales, 10 eliminados, mientras que otros cinco clubes se mantienen en la pelea por los tres cupos restantes. Además, también se va a definir cuál será el equipo que junto a Atlético Nacional tendrá el famoso 'punto invisible'; la ventaja deportiva que se otorga a los dos primeros.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay

Jueves 12 de noviembre:

5:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla

Estadio Departamental Libertad

Estadio Departamental Libertad 7:00 p.m. Llaneros vs. Boyacá Chicó

Estadio Bello Horizonte

Viernes 13 de noviembre:

8:30 p.m. Internacional de Bogotá vs Santa Fe

Estadio de Techo

Sábado 14 de noviembre:

Todos los partidos se jugarán a las 3:30 p.m.