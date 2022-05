'Stranger Things 4' se toma el Malecón de Barranquilla

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’, en la que la plataforma ha invertido 270 millones de dólares, se dividirá en dos partes. Falta poco para su estreno y para ello Netflix tiene preparados eventos en varias partes del mundo. Colombia fue uno de los lugares elegidos para promocionar la nueva temporada, siendo Barranquilla la única ciudad de Latinoamérica en la que se realizara el lanzamiento.

La noticia fue anunciada a través de la cuenta de Instagram del Gran Malecón, que fue el sitio elegido para el evento. En la publicación, los encargados escribieron sobre la celebración que tendrá lugar por primera vez en Colombia: “Barranquilla será la única ciudad latinoamericana testigo de la apertura de uno de los portales a El Otro Lado de Stranger Things, que también se abrirá en ciudades como Londres, Madrid y Nueva York”.

¿Cuándo y cómo asistir al evento?

El lanzamiento se hará el 26 de mayo a las 7:13 de la noche. Es totalmente gratuito y por ende todos los ciudadanos podrán ingresar libremente. El próximo jueves se estrenarán los primeros siete capítulos que tienen una duración de un poco más de una hora. La segunda parte será lanzada el 1 de julio y tendrá únicamente dos episodios. Se conoció además que el último capítulo de la serie será de dos horas y media.

El éxito de 'Stranger Things'

La serie protagonizada por Winola Ryderm, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, entre otros reconocidos actores, se ha posicionado ocmo una de las producciones más vistas de la plataforma.

La historia habla sobre la misteriosa desaparición de Will Byers. Sus familiares iniciaron una ardua búsqueda, hasta que se rindieron tras no encontrar resultados. Sus amigos continuaron con la búsqueda y en ese proceso se encontraron una extraña niña llamada Once. La menor tenía habilidades especiales y aunque fue clave para encontrar al niño desaparecido, adentro a todos los integrantes de la serie en un tenebroso misterio sobrenatural, que aún no es resuelto.