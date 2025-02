🔴 EN VIVO 🔴 La Casa de los Famosos Colombia 2025, 13 de febrero de 2025: día de salvación

La Casa de los Famosos Colombia 2025, al igual que todas las noches, está imperdible. El 12 de febrero ingresó Yana Karpova, la novia de Cris Valencia, como nueva habitante.

En consecuencia, en el capítulo de este 13 de febrero se podrá comenzar a saber qué tipo de interacción comienza a tener con los demás participantes y cómo reacciona a los retos propuestos por el 'jefe'.

Sin embargo, en la gala de esta noche también se podrá observar en qué consistió el reto de salvación y quién fue el famoso que se quedó con ese importante beneficio.

No obstante, no todo terminará ahí. La razón es que debido a que dentro de 'la casa más famosa de Colombia' no pudieron averiguar quién es la líder invisible de la semana, este jueves se llevará a cabo la revelación. ¿Cuál serán las reacciones de los habitantes?

¿Qué participantes de La Casa de los Famosos Colombia están en la placa de eliminación?

En estos momentos, hay siete famosos en la placa de eliminación. Sus nombres son los siguientes:

Karina García. Yina Calderón. Melissa Gate. Mauricio Figueroa. Cristian Pasquel. La 'Toxi Costeña'. José Rodríguez.

¿En dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Todas las galas principales de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se pueden ver noche a noche en la pantalla del Canal RCN.

Sin embargo, a través de la nueva aplicación digital, los televidentes tienen la opción de conectarse con lo que sucede durante las 24 horas en el reality. Para descargarla hay que hacer clic aquí.