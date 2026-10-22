Ryan Castro en Bogotá: cómo ir gratis al concierto Awooween

Las entradas para el esperado concierto de Ryan Castro en Bogotá este 31 de octubre se agotaron en menos de una hora. Sin embargo, la plataforma Yango Colombia anunció que regalará pases dobles para el "Awooween" en El Campín

El fenómeno de Ryan Castro y su Awooween en Bogotá

Ryan Castro, conocido popularmente en la industria musical como "el cantante del ghetto", se prepara para hacer historia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín este próximo 31 de octubre. Su evento, denominado "Awooween", promete transformar la tradicional celebración de disfraces en un espectáculo musical y cultural sin precedentes en la capital colombiana. Tras haber llenado el Coliseo MedPlus en 2025 con más de 23.000 espectadores durante su exitosa gira Sendé World Tour, el artista paisa ahora sube la apuesta y apunta a congregar a 39.000 fanáticos en una sola noche. La expectativa del público es tan alta que la boletería oficial se agotó en menos de 60 minutos, dejando a miles de seguidores a la espera de poder corear éxitos mundiales como "La Villa", un tema que ya supera los 354 millones de reproducciones en la plataforma de streaming Spotify.

Cómo ganar boletas gratis con Yango Colombia

Para los miles de fanáticos que se quedaron sin entradas tras el rápido "sold out", aún existe una gran oportunidad de asistir. Yango Colombia anunció el lanzamiento de una dinámica especial a través de sus canales oficiales y redes sociales. En esta actividad, los usuarios podrán participar por entradas dobles para asegurar su ingreso al concierto. Los afortunados ganadores no solo podrán asistir con un acompañante, sino que disfrutarán en vivo de canciones emblemáticas del género urbano a nivel global, tales como "Mujeriego", "Jordan" y "Quema". La iniciativa busca garantizar que los usuarios vivan la experiencia completa, desde el trayecto en la ciudad hasta el disfrute de uno de los espectáculos más esperados del año.

El impacto del entretenimiento y los conciertos en la capital

El rotundo éxito en la venta de boletería de Ryan Castro no es un fenómeno aislado, sino un reflejo del excelente momento y dinamismo que vive la industria del entretenimiento en la ciudad. Durante el año 2025, Bogotá experimentó un notable crecimiento del 7,9% en la actividad de eventos. Esta imponente cifra consolidó a la ciudad como la segunda de toda Sudamérica con mayor facturación en este importante segmento económico. Conciertos de la magnitud del "Awooween" continúan posicionando a Bogotá como una plaza obligada y altamente rentable para los artistas de talla internacional.

Movilidad segura para disfrutar de los grandes eventos urbanos

Asistir a un evento masivo de 39.000 personas en El Campín requiere de una excelente planificación, especialmente en temas de transporte y seguridad. Al respecto, Simón Vélez, Head of Marketing de Yango Colombia , destacó que la empresa busca ofrecer soluciones de movilidad eficientes durante las horas de alta demanda que generan este tipo de conciertos masivos.

Sabemos que llegar a un concierto de esta magnitud es parte fundamental de la experiencia

Afirmó Vélez, reafirmando el compromiso de la plataforma tecnológica por conectar a los usuarios con las emociones y los artistas que marcan tendencia. De esta manera, Yango Group se consolida como una empresa que adapta tecnologías globales a las necesidades de las comunidades locales, participando activamente en las dinámicas culturales de la ciudad.