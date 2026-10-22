Hermana e hija de Yeison Jiménez publicaron sentidos mensajes de luto

Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular que falleció en un trágico accidente aéreo en enero de 2026, se encuentra de luto por la muerte de su papá.

José Sigifredo Restrepo, que tenía 59 años, fue encontrado sin vida en una zona rural de Pensilvania, Caldas, según lo que reportó el diario La Patria.

Sin embargo, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso y revelar una hipótesis definitiva.

En medio de esa coyuntura, Lina Jiménez y Camila Jiménez, la hermana e hija de Yeison Jiménez, emitieron un sentido mensaje de condolencias. ¿Cuál fue?

Este fue el pronunciamiento de la hermana y la hija de Yeison Jiménez tras la muerte del papá de Sonia Restrepo

Luego de que las autoridades confirmaron el deceso, Lina Jiménez, en una historia de Instagram, se solidarizó con Sonia y sus seres queridos.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y los acompañamos de corazón con profundo amor y respeto en este difícil momento", se planteó.

"Le deseamos fortaleza, paz y consuelo ante su pérdida", se concluyó.

Además, Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, reposteó ese mismo mensaje.

Geimar Restrepo, el hermano de Sonia Restrepo, escribió desgarrador mensaje tras la muerte de su padre

A través de sus redes sociales, Geimar Restrepo, el hermano de la esposa de Yeison Jiménez, confirmó lo sucedido y le dio el último adiós a su papá.

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"Vuela alto, papá. Te voy a extrañar mucho, mi viejo", escribió junto a una foto que les tomaron en un avión.