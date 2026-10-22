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Vehículos eléctricos siguen creciendo en gran medida: Estas son las ventas que se registraron

El mercado automotor antioqueño se transforma con el auge de vehículos eléctricos e híbridos.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

octubre 22 de 2026
11:01 a. m.
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La movilidad electrificada gana espacio de manera acelerada en el mercado automotor colombiano, y Antioquia se consolida como una de las regiones más relevantes para observar esta transformación.

El crecimiento de las matrículas de vehículos eléctricos e híbridos, acompañado de una oferta cada vez más diversa, evidencia cambios profundos en las alternativas de movilidad disponibles para los consumidores y abre nuevos interrogantes sobre las condiciones necesarias para acelerar su adopción. Medellín, como centro urbano de referencia, se sitúa en el epicentro de esta transición energética.

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Cifras del crecimiento de los carros eléctricos en esta zona

Durante el último año, el departamento de Antioquia registró un total de 3.983 vehículos 100 % eléctricos nuevos, lo que representa un crecimiento exponencial del 136,5 % frente al periodo anterior. Por su parte, el segmento de vehículos híbridos alcanzó las 11.803 unidades matriculadas, experimentando un incremento del 60,3 %. Estas cifras, respaldadas por los informes de Fenalco y la ANDI, demuestran que la transición hacia tecnologías con menor dependencia de los combustibles tradicionales avanza a ritmos diversos pero constantes mediante diferentes soluciones de propulsión.

Esta tendencia regional guarda total sincronía con la evolución general del mercado nacional. Entre enero y septiembre de 2026, Colombia contabilizó 39.784 vehículos eléctricos nuevos, consolidando un aumento del 221,7 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Adicionalmente, durante el mes de septiembre, los vehículos eléctricos e híbridos representaron en conjunto el 50,7 % de las matrículas totales de vehículos nuevos en todo el territorio colombiano.

Las marcas que han tenido mayor crecimiento

La expansión de estas tecnologías también se manifiesta claramente en la llegada de nuevas alternativas comerciales a la región. Los vehículos completamente eléctricos y los sistemas eléctricos de rango extendido ofrecen diversas posibilidades de uso, autonomía y opciones de recarga, ampliando el abanico de decisiones para los compradores.

En el contexto antioqueño, la introducción de modelos como el iCAR 03T REEV y la Chery E5 —de la mano de Ayurauto, operador de la marca Chery en la zona— ilustra de forma directa esta diversificación de la oferta. Mientras el iCAR 03T REEV combina la propulsión eléctrica con un generador a gasolina para extender su autonomía, el Chery E5 se presenta como una alternativa completamente eléctrica.

Al respecto, María Cristina Castro, representante de marca Chery, señaló:

“El futuro de la movilidad ya llegó a Antioquia. Nuestra apuesta es que la innovación deje de ser una promesa y se convierta en una experiencia disponible para más personas, con tecnología, respaldo y soluciones que respondan a las necesidades reales de los colombianos”.

Otras marcas líderes del mercado:

En el segmento de tecnologías totalmente eléctricas, las marcas con mayor volumen de matrículas y participación de mercado son:

  • Tesla
  • BYD
  • Chery (junto con su oferta de nuevos modelos como el Chery E5 y la gama iCAR).
  • Chevrolet
  • MG
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