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MUBI Fest Bogotá 2026: Cine, música en vivo y una agenda cultural al aire libre

El MUBI Fest fusiona proyecciones al aire libre, música en vivo y charlas con realizadores internacionales.

Foto: MUBI Fest Bogotá
Foto: MUBI Fest Bogotá

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
10:07 a. m.
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Bogotá se consolida como una de las plazas culturales más importantes de América Latina. Por eso, el esperado retorno del MUBI Fest Bogotá 2026, se convierte en una nueva plataforma para el arte y la cultura.

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Organizado por la aclamada plataforma global de streaming y productora de cine de autor, el evento propone una vivencia inmersiva que trasciende las salas tradicionales, apostando por espacios abiertos, música en directo y una selección fílmica de primer nivel.

¿Qué es el MUBI Fest y qué tendrá en su edición 2026?

El MUBI Fest es la extensión física del universo cinematográfico de MUBI, diseñado para reunir a una comunidad apasionada de amantes del cine. Durante su edición en Bogotá, el público podrá disfrutar de estrenos exclusivos, restauraciones en alta definición de clásicos de culto y cortometrajes aclamados en festivales como Cannes, Venecia y Sundance.

Además de las funciones cinematográficas, la propuesta del festival integra escenarios al aire libre donde la música en vivo y las intervenciones artísticas acompañarán cada jornada, ofreciendo una opción de entretenimiento integral para jóvenes, familias y cinéfilos de corazón.

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Programación cultural: cine al aire libre y presentaciones musicales

Uno de los mayores atractivos del MUBI Fest Bogotá 2026 radica en su variada agenda multifacética, con una parrilla de actividades que abarca desde proyecciones de películas aclamadas, hasta charlas con directores, actores y críticos de cine.

  • Proyecciones estelares: Películas de directores galardonados y voces emergentes del cine contemporáneo.
  • Música en vivo: Presentaciones de DJs locales e internacionales y bandas emergentes que amenizarán los intermedios y cierres de jornada.
  • Charlas y paneles (Q&A): Espacios de diálogo directo con directores, actores y críticos cinematográficos sobre el arte de hacer cine.
  • Zonas de experiencia y gastronomía: Espacios al aire libre adaptados con oferta gastronómica, áreas de descanso y tienditas con mercancía oficial del festival.
Foto: MUBI Fest Bogotá 2026
Foto: MUBI Fest Bogotá 2026
Foto: MUBI Fest Bogotá 2026
Foto: MUBI Fest Bogotá 2026

Fechas, sedes y dónde comprar las boletas

Las actividades del MUBI Fest se llevarán a cabo en sedes estratégicas de la capital colombiana, combinando teatros icónicos con parques y espacios públicos adecuados para proyecciones nocturnas al aire libre.

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Para asistir a las proyecciones y eventos especiales, la organización dispondrá de un sistema de boletería digital a través de la plataforma oficial de MUBI. Los suscriptores activos de la plataforma contarán con beneficios exclusivos, tales como acceso prioritario, descuentos especiales y boletería gratuita limitada para ciertas funciones.

Para los habitantes y visitantes de Bogotá, la edición 2026 representa una oportunidad idónea para descubrir visiones del mundo diversas, apoyar la cultura alternativa y disfrutar de planes de fin de semana con amigos y familia.

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