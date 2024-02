¿Ha buscado amor en línea? Entrenadoras de citas revelan detalles en el romance digital

En el auge de las aplicaciones y los nuevos códigos para las citas románticas, muchas personas se encuentran perdidas en territorios inciertos. Es por esto que cada vez más personas recurren a las "entrenadoras de citas" en línea para recibir ayuda y orientación en el complicado mundo del amor.

Entrenadoras en línea orientan a sus clientes en las citas románticas

Una de estas entrenadoras es Katia, una ejecutiva californiana de 43 años, quien, tras terminar una larga relación, decidió acudir a la ayuda de una coach del amor en línea. Según Katia, las charlas con su entrenadora han sido las más importantes y profundas que ha tenido en su vida amorosa, ya que la coach le ayudó a entender sus necesidades y criterios, así como a manejar los detalles de su vida cotidiana: “ella me ayuda con detalles de la vida, como para decir ‘no, eso es normal’ o ‘en verdad, este tipo era un poco estúpido’. Me ayuda a aclarar las cosas”, contó Katia.

Además de Katia, Sabrina Zohar es otra de estas entrenadoras, con más de 450.000 seguidores en Instagram y casi 800.000 en TikTok. Aunque no se define como influenciadora ni como terapeuta, Sabrina utiliza su conocimiento del cerebro humano y su experiencia personal para ayudar a sus clientes a sentirse cómodos y ofrecerles soluciones prácticas: “Yo era esa chica ansiosa que no podía dormir en la noche esperando un mensaje. Posteriormente, mezclé todo y creé una nueva manera de ayudar a las personas, brindándoles herramientas y soluciones prácticas, no solo palabras bonitas”, mencionó Zohar.

Coach del amor ofrecen herramientas en línea en el mercado de las citas

El éxito de estos entrenadores no sorprende a la socióloga Amanda Miller, quien señaló que la combinación del auge de las aplicaciones de citas y la pandemia, ha trastocado las interacciones sociales, llevando a muchas personas a buscar ayuda profesionalizada en el ámbito romántico.

Igualmente, James, un soltero de 54 años, decidió acudir a una entrenadora de citas para recibir apoyo en el complicado mercado de las citas. Según él, su entrenadora ha ayudado a gestionar su ansiedad y sentirse más seguro en el mundo de las citas en tan solo unos meses: “Tiene casi el mismo conocimiento que un terapeuta, pero su enfoque se centra más en cómo puedo aplicar esto en la vida cotidiana ahora", recalcó el hombre.

Las entrenadoras de citas en línea se convierten así en un nuevo recurso para aquellos que buscan orientación y apoyo en el mundo de las citas románticas. Con su conocimiento y experiencia, estas profesionales ofrecen herramientas prácticas para lidiar con las aplicaciones de citas y las expectativas contradictorias que a veces surgen en este ámbito.

