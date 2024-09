"No son pareja" Epa Colombia dijo que el matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez es falso, estas serían las pruebas

La influencer Epa Colombia, conocida por sus controversiales declaraciones, volvió a generar polémica al asegurar que la relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez, que culminó en un supuesto matrimonio, no es real.

En el programa "Los Enredados", una colaboración entre Caracol Televisión y La Red, Epa Colombia afirmó que ambos creadores de contenido admitieron ante ella que su relación y el embarazo anunciado eran simplemente estrategias para generar contenido en redes sociales.

"Todo es falso, según Epa Colombia"

Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, reveló que tanto la actriz Alina Lozano como su supuesto esposo, Jim Velásquez, de 30 años menos que ella, inventaron su relación con fines de entretenimiento. "Esa relación y su embarazo no son reales, nunca existieron", aseguró la influencer durante su intervención en el programa. Según Epa Colombia, todo fue planeado para aumentar su popularidad y crear más contenido en las redes sociales, afirmando que los dos involucrados le confesaron directamente que el matrimonio era una farsa.

Durante el programa, Barrera explicó que asistió a la boda creyendo en su autenticidad, pero más tarde se enteró de que todo era un montaje. "Yo lloré pensando en lo bonito que era casarse, y luego me dijeron que todo era mentira", compartió con tono sarcástico. A pesar de la contundencia de sus palabras, Epa Colombia dejó en claro que no tenía información sobre si Lozano y Velásquez tenían una relación amorosa real detrás de las cámaras, pero insistió en que el matrimonio y el embarazo no existieron.

Amistad y confesiones con Yina Calderón

Durante la misma conversación, Epa Colombia aprovechó para abrir su corazón y expresar sus sentimientos hacia Yina Calderón, su colega y amiga, a pesar de las diferencias del pasado. La empresaria de keratinas confesó que aún se siente herida por comentarios negativos de Calderón sobre su negocio, que ocurrieron en 2021 cuando Epa Colombia se volvió viral. Sin embargo, también destacó su admiración por Calderón y la calificó como una mujer trabajadora y emprendedora.

"Yina me atacó, especialmente a mi empresa, diciendo que mis productos eran de baja calidad", recordó Epa Colombia, mostrando emociones encontradas. A pesar de estos momentos difíciles, ambas creadoras de contenido han logrado superar sus conflictos, estableciendo una amistad que parece estar basada en el apoyo mutuo y el respeto.

Esta revelación de Epa Colombia ha generado múltiples reacciones en redes sociales, avivando nuevamente la polémica sobre la autenticidad de las relaciones entre creadores de contenido en el mundo digital.