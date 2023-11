‘Epa Colombia’ explotó contra los críticos de su embarazo: “Yo no soy Winnie Pooh”

Epa Colombia se ha robado la atención de todos los medios de comunicación durante las últimas semanas, teniendo en cuenta que la reconocida influenciadora ha dado a conocer por medio de las redes sociales varios detalles de su embarazo, lo que ha desatado un sinfín de comentarios entre todos sus seguidores.

En diferentes historias de su red social de Instagram, la influenciadora colombiana ha compartido con sus fanáticos los detalles buenos y malos de su embarazo, dejando sorprendidos a todos sus fans, puesto que ha dado a conocer los fuertes síntomas que ha tenido hasta las ecografías donde se puede ver a su pequeña.

En medio de su interacción con sus seguidores, Epa Colombia se cansó de los fuertes críticos de su embarazo, ya que hay muchos que afirman que es una estrategia para subir su número de seguidores, resaltando que su barriga no ha tenido un crecimiento de una mujer embarazada de cuatro meses.

Ante las fuertes críticas, Epa Colombia respondió en una historia de Instagram: “me han dicho mucho como que: ‘ay, amiga, tienes cuatro meses, pero no tienes nada de barriga’. Obvio no, amiga. Yo sí estoy embarazada, pero no me ha salido barriguita, pues porque todos los cuerpos son diferentes”.

Epa Colombia explotó contra sus seguidores

En su historia en redes sociales, Epa Colombia dijo a sus seguidores que en vez de estar pendiente de las acciones de la influenciadora, deberían estar pendientes de sus relaciones amorosas, lo que podría crear una infidelidad de los “los maridos”.

“Yo no soy Winnie Pooh, amiga. Yo soy flaca, desde chica he sido flaquitica, amiga. Pero si me sale, bien; si no, también. Si tengo cirugías, bien; si no, también. Las mujeres siempre nos están atacando y nos están criticando tan fuerte. Amiga, ¿por qué no andas pendiente de tu vida y de tu marido?”, aseguró Epa Colombia.

Cabe mencionar que desde que Daneidy Barrera dio a conocer su embarazo, los cibernautas han criticado fuertemente a la influenciadora, puesto que todos afirman que es estrategia digital para tener un crecimiento en las redes sociales.

