‘Epa Colombia’ tenía un carro dentro de la prisión y desató polémica: video

Un nuevo episodio rodea la reclusión de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, luego de que un informe exclusivo de Noticias RCN revelara situaciones irregulares dentro de la escuela de Carabineros en Bogotá donde permanece privada de la libertad.

De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, la influenciadora fue encontrada dentro de un vehículo tras haber sido reportada como no ubicada por el personal de custodia. El hecho ocurrió luego de que los guardias iniciaran una búsqueda exhaustiva al notar su ausencia en las instalaciones.

Según el reporte, Barrera Rojas fue hallada al interior de un automóvil Mini Cooper de color morado que se encontraba estacionado en un lugar no autorizado dentro del recinto. El vehículo habría ingresado tras un descuido en los controles de seguridad, lo que encendió las alarmas sobre posibles fallas en los protocolos.

'Epa Colombia' tenía un carro estando en prisión

El informe también revela que no se trata de un hecho aislado. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, a ‘Epa Colombia’ le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares, elementos prohibidos para personas privadas de la libertad.

Foto: captura pantalla Noticias RCN

Estas situaciones han generado cuestionamientos sobre la vigilancia y el cumplimiento de las normas dentro de la guarnición militar. La presencia de dispositivos móviles y, ahora, de un vehículo dentro del centro de reclusión, evidenciaría debilidades en los controles internos.

En su versión, la creadora de contenido aseguró que el carro era de su propiedad y que tenía la intención de entregarlo como regalo a su pareja. Sin embargo, esta explicación no ha disminuido la controversia, especialmente por las condiciones en las que el vehículo permanecía dentro del lugar.

Conductas de 'Epa Colombia' en escuela de Carabineros en Bogotá

El documento también da cuenta de otros episodios que han marcado la estadía de Barrera Rojas, incluyendo enfrentamientos con otras internas y comportamientos que han requerido la intervención del personal de custodia.

La situación abrió un debate sobre los privilegios, controles y condiciones en las que se encuentran algunas personas privadas de la libertad, particularmente aquellas con alto perfil mediático.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre sanciones adicionales ni sobre posibles cambios en los protocolos de seguridad dentro de la escuela de Carabineros.

No obstante, el caso continúa generando atención pública y mediática, al poner en evidencia presuntas irregularidades en un espacio que, en teoría, debería contar con estrictas medidas de control.