Epa Colombia no regresará a El Buen Pastor por gestión de Presidencia

En primicia, Noticias RCN conoció que Epa Colombia no regresará a la cárcel de El Buen Pastor.

Altas fuentes le dijeron a este noticiero que, por gestión de la Presidencia de la República, Daneidy Barrera Rojas recibiría, únicamente, un llamado de atención de parte de sus abogados para mejorar su comportamiento en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

La influencer, condenada por la Corte Suprema de Justicia, fue trasladada hace ocho meses desde El Buen Pastor a la guarnición militar por motivos de seguridad.

Sin embargo, en marzo de 2026, Noticias RCN reveló un informe que da cuenta de los problemas que Epa Colombia habría tenido en la Escuela de Carabineros los últimos meses.

¿Qué dice el informe sobre los lujos y malos comportamientos de la influencer en prisión?

De acuerdo con el informe reservado que llegó a manos de Noticias RCN, a Daneidy Barrera le fueron decomisados cinco celulares entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

En una ocasión, se perdió al interior del penal y los guardias la encontraron en un Mini Cooper morado, al interior de las instalaciones, que, según dijo, era un regalo para su pareja sentimental.

Además, hay reportes de que Epa Colombia habría tenido problemas con otras reclusas e, incluso, amenazado al personal de la Escuela de Carabineros cuando le llaman la atención.

“Barrera se encuentra con música a alto volumen, generándole incomodidad a las demás personas privadas de la libertad. Al llamarle la atención, la PPL se niega a bajar el volumen manifestando que se encontraba con permiso para escuchar su culto hasta las 20:00 horas”, se lee en el reporte.

Epa Colombia se quedará a cumplir condena en la Escuela de Carabineros:

De momento, la influencer seguirá cumpliendo su condena de cinco años en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Revelado el informe sobre su mal comportamiento y lujos en prisión, el ministro de Justicia habría solicitado su traslado a El Buen Pastor; sin embargo, en Presidencia se realizaron gestiones para que Barrera Rojas se mantenga en la guarnición militar.