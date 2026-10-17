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Ya se puede reservar el iPhone Duo en Colombia: conozca los precios y cuándo lo entregan

El nuevo teléfono plegable de Apple está disponible en preventa en Colombia, con precios desde $9.199.000.

IPhone Duo preventa en Colombia
FOTO: Apple

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
02:48 p. m.
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El iPhone Duo ya se encuentra en preventa en Colombia. El nuevo celular plegable de Apple se comercializa a través de canales autorizados como Claro, Mac Center, iShop, Alkosto, entre otros.

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La preventa comenzó el viernes 16 de octubre de 2026, mientras que el inicio de la comercialización general está previsto para el viernes 23 de octubre. No obstante, las condiciones no son iguales en todos los establecimientos.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en Colombia?

El precio inicial del equipo es de $9.199.000 para la versión de 256 GB. Sin embargo, la oferta publicada para el modelo de 2 TB en color cielo nocturno alcanza los $14.799.000.

Según los precios anunciados por Mac Center, estas son las tarifas de referencia por capacidad:

  • iPhone Duo de 256 GB: $9.199.000.
  • iPhone Duo de 512 GB: $9.999.000.
  • iPhone Duo de 1 TB: $11.999.000.
  • iPhone Duo de 2 TB: $14.799.000.

¿Qué características tiene el nuevo iPhone Duo de Apple?

El iPhone Duo incorpora una pantalla interna Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, un diseño plegable con estructura de titanio y un sistema de dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles. También integra el chip A20 Pro, conectividad 5G y una cámara frontal Center Stage de 12 megapíxeles, de acuerdo con las especificaciones comerciales publicadas para el dispositivo.

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La pantalla interior cuenta con un acabado nanotexturizado diseñado para reducir los reflejos. El equipo también incluye una cámara FaceTime ubicada debajo de la pantalla y una bisagra que permite utilizarlo en diferentes posiciones. En conectividad, admite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y eSIM; por tanto, es compatible únicamente con una SIM digital y no con una tarjeta SIM física tradicional, según la ficha del producto suministrada.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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