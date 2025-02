'Epa Colombia' ya se fijó un propósito dentro de la cárcel y a esto es a lo que se dedicará

'Epa Colombia' se encuentra en la cárcel El Buen Pastor debido a que la Corte Suprema de Justicia la halló culpable de los delitos de instigación al terrorismo, perturbación en servicio de transporte público y daño en bien ajeno agravado.

La influencer y empresaria, en diálogo con Noticias RCN, continuó manifestando que cree que su condena es injusta, pero que, en caso de que le toque cumplirla, esperará y saldrá con las mismas ganas de ayudar a los demás.

Sin embargo, desde ya tiene un plan en mente para seguir demostrando su solidaridad y retribuirle el apoyo a las personas que la han acogido al interior de El Buen Pastor. ¿Cuál es?

Así es como 'Epa Colombia' ayudará a las reclusas de la cárcel El Buen Pastor

Daneidy Barrera reconoció en la entrevista con Noticias RCN que realizará una inducción en peluquería para capacitar a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y ayudarles a encontrar una oportunidad de trabajo cuando salgan de El Buen Pastor.

"Voy a hacer la inducción para empezar aquí el tema de la belleza capilar. Me gusta capacitarlas, enseñarlas y capacitarlas para que de aquí salgan motivadas a trabajar, emprender y montar sus propias peluquerías", indico 'Epa Colombia'.

"Además, también para que se animen a trabajar a domicilio y seguir emprendiendo porque uno se equivoca, pero esos días pasarán y tocará seguir adelante siendo cada día mejor persona", añadió.

¿Qué mensaje le envía 'Epa Colombia' a la sociedad?

Luego de su experiencia, 'Epa Colombia' le dijo a las personas que realizan vandalismo que se desliguen completamente de esas acciones porque no vale la pena perjudicar la libertad.

Asimismo, le pidió a Colombia que la continúen apoyando porque el objetivo de ella es seguir saliendo adelante y generando oportunidades que valgan la pena.

"Les digo que me sigan apoyando muchísimo y que me den la oportunidad de seguir adelante y creciendo como una empresaria joven, reconocida y exitosa. Además, que no cometen errores y busquen de Dios para que siempre hagan las cosas muy bien porque aquí es muy difícil estar", afirmó 'Epa Colombia'.