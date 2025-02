¿Epa Colombia vivirá en la cárcel con su hija? Esto fue lo que dijo desde prisión

Después de llevar 15 días en la cárcel El Buen Pastor, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, rompió su silencio y habló sobre su dura experiencia tras ser privada de la libertad.

La influencer y empresaria ofreció una entrevista en la que reveló detalles sobre su vida en prisión y expresó su mayor preocupación: el bienestar de su hija.

Desde su reclusión, la empresaria ha enfrentado un proceso de adaptación complicado. En conversación con la activista Johana Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna, Barrera compartió que las condiciones dentro del penal no han sido fáciles y que ha vivido momentos difíciles.

La influencer, quien fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio en 2019, también habló sobre la alimentación, la convivencia con otras internas y el impacto psicológico de estar privada de la libertad.

No obstante, destacó que su fe en Dios le ha dado fuerzas para sobrellevar esta nueva etapa en su vida.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando habló sobre su hija y su temor de que la niña crezca sin ella.

Bahamón le preguntó si le gustaría cumplir su condena junto a su hija, algo que sucede en Colombia y en otros países donde los menores pueden permanecer con sus madres en prisión hasta cierta edad.

No quiero que pague los errores de su mamá. Mi hija está creciendo, es muy inteligente y linda. La verdad no quisiera que estuviera acá en la cárcel porque aquí se ven cosas muy terribles que tú no alcanzas a imaginar y no quisiera que estuviera en ello.