La versión de 'Epa Colombia' sobre denuncia a sus escoltas en restaurante

La empresaría e influenciadora ‘Epa Colombia’ se vio envuelta de nuevo en una polémica que la tiene como protagonista, luego de que se conociera una denuncia contra ella por una mujer que aseguró que fue amenaza por los escoltas de Daneidy Barrera Rojas, el pasado viernes 29 de julio.

Según la denuncia, los dos escoltas de ‘Epa’ Colombia’ amenazaron con armas a su familia y a las otras personas que se encontraban en el estacionamiento del lugar para no hacer la fila.

‘Epa Colombia’ dio su versión sobre lo ocurrido

Horas después de hacerse viral esa denuncia por parte de Valentina Pérez, la empresaria e influenciadora mediante unas historias en Instagram, fue contundente:

Lo del McDonald’s de Salitre es mentira

Afirmando que lo que decía la denunciante era mentira, ‘Epa Colombia’ continuó dando su versión sobre lo ocurrido.

Esa vieja estaba borracha, es una grosera. Ella creyó que porque trabaja en el gobierno tenía derecho de tratar mal a mis escoltas

Además, invitó a la denunciante a que publicara el video completo, debido a que su opinión: “la gente graba y edita a su estilo, pero yo soy muy humilde y el dinero no me ha afectado. ¿Ella por qué no sube el video completo? Hacen esto porque soy una figura pública”

En otras declaraciones, ‘Epa Colombia’ defendió a sus escoltas:

“Mis escoltas merecen respeto. Llevó tres años manejando carro y solo una vez he sido imprudente y fue cuando me metí por el Transmilenio porque había mucho trancón. Yo conduzco muy bien y no me meto en la fila de nadie”

Por último, la influenciadora cerró afirmando la advertencia que supuestamente le hizo la denunciante:

Me dijo: ‘¿Cree que porque ahora tiene plata puede hacer lo que quiera? La voy a boletar y voy a acabar con usted

Le puede interesar: Cámara de seguridad grabó la muerte de Darío Gómez: detalles inéditos