¿Guerra declarada? El equipo de Altafulla arremetió contra importante participante de La Casa de los Famosos

Este 6 de mayo, Emiro Navarro y Melissa Gate estuvieron presentes en El Mañanero de La Mega. En la conversación con los panelistas, ellos estuvieron dispuestos a responder una serie de preguntas y, entre ellas, revelaron qué participantes quieren que queden eliminados de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Emiro Navarro, que no ha estado nunca en la placa de nominación, manifestó que, si de él dependiera, el próximo eliminado podría ser Andrés Altafulla. Su argumento fue que ingresó con el juego ya empezado y que otros famosos han tenido que enfrentar más pruebas.

Tras esas declaraciones, el equipo del cantante criticó las declaraciones del creador de contenido y aseguró que, al parecer, los desacuerdos son personales. Esto debido a que Emiro Navarro decidió expulsar a Andrés Altafulla de la competencia cuando se llevó a cabo la nominación con poderes.

Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo el equipo de Andrés Altafulla luego de lo que expresó Emiro Navarro en El Mañero de La Mega? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

El equipo de Andrés Altafulla criticó las últimas declaraciones de Emiro Navarro

"Hey, bueno, ¿y Emiro qué? No pierde una sola oportunidad para despreciar a Altafulla. Si la excusa era que Alti era el más nuevo, pues ahí entró La Jesuu. Al parecer no es algo del juego, sino que personal", escribió el equipo del cantante en sus redes sociales.

Sin embargo, unos minutos después explicaron que no quieren atacar a Emiro Navarro, pero que están dispuestos a defender a Andrés Altafulla en todo momento porque creen que los comentarios negativos han sido constantes.

"Altafulla no ha hecho nada más que hablar bien de él y decir que es de las personas que más quiere en la casa, pero al parecer a Emiro eso no le importa. Si algún día Andrés despierta y se da cuenta de la persecución, desde acá afuera tendríamos que respaldarlo y no queremos a ningún costeño ofendido. Entre la cabeza de Emiro y la de Altafulla, siempre vamos a defender la de Alti", añadieron.

Andrés Altafulla está en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025

A pesar de que la semana apenas está iniciando, Andrés Altafulla ya se encuentra presente en la placa de La Casa de los Famosos Colombia 2025. La razón es que Melissa Gate, durante la nominación con poderes, lo envió a la sala de eliminación hasta la semifinal.

¿Qué pasará el próximo domingo, cuando se tenga que conocer a un nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2025? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.