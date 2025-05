"Tengo información sobre Yina y Altafulla": fuerte advertencia de Manuela Gómez

El 4 de mayo, en el 'brunch' que se realizó antes de la más reciente jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2025, Yina Calderón mencionó a Manuela Gómez, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele y aspirante al presente reality.

Según la DJ y empresaria, ella inició una pelea con Melissa Gate para que las votaciones se inclinaran hacia la creadora de contenido y Manuela Gómez no estuviera en la competencia. En consecuencia, tras esas palabras, la ex Protagonistas de Nuestra Tele se pronunció en su cuenta de Instagram y le envió una fuerte advertencia a Yina Calderón. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Manuela Gómez aseguró que podría filtrar información sobre Yina Calderón y Andrés Altafulla, de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Para mí, Yina no es amiga de nadie. Ella es demasiado falsa, hipócrita y ustedes saben todo lo que sucedió con lo de las 'Barbies'", inició afirmando Manuela Gómez en un video que subió a una historia de Instagram.

"Pero, esto les va a interesar porque yo tengo información sobre Yina y Altafulla. Es que eso es un bombazo muy bravo. Yo no sé", complementó la aspirante a estar en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Además, en historias posteriores, aseguró que ella cree en la versión que dijo Andrés Altafulla sobre que Yina estaba enamorada de él. Su argumento fue que ella fue testigo de una gran cantidad de sucesos en el pasado.

De esa manera, es posible que en caso de que Yina Calderón vuelva a mencionar a Manuela Gómez durante los próximos días, la también empresaria amplíe los detalles de la advertencia que realizó el domingo 4 de mayo.

Esto fue lo que explicó Yina Calderón sobre su estrategia para que Manuela Gómez no estuviera en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En el último 'brunch', Yina Calderón aseguró que está segura de que tiene todo para ser finalista de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, además, explicó que su conflicto con Melissa Gate inició por estrategia.

"En cuanto a Melissa, para los que no saben, yo decido afuera agarrarme con ella y no con Manuela Gómez, precisamente para que entrara Melissa y no Manuela, que tenía un problema grande conmigo", declaró Yina Calderón.

"No quería a Manuela y yo, por fastidiar, comencé a darle foco a Melissa", complementó la DJ y empresaria.

Recuerde que usted puede ser testigo de todo lo que ocurre en La Casa de los Famosos Colombia 2025 a través de la pantalla del Canal RCN y de la aplicación digital que puede descargar aquí.