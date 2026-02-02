Mhoni Vidente realizó IMPACTANTE predicción para febrero de 2026: ¿de qué se trata?

Tras el inicio de un nuevo mes en este 2026, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que está radicada en México, ha comenzado a recibir preguntas relacionadas con lo que podría suceder a lo largo de los 28 días de febrero.

En consecuencia, decidió realizar su análisis y exponer en un video que el día 21 se comenzarán a presentar cambios importantes y notables.

¿Cuáles son? Descubra aquí en Noticias RCN cuál fue la revelación exacta de Mhoni Vidente.

Esta sería la impresionante predicción que se cumpliría en febrero de 2026, según Mhoni Vidente

De acuerdo con las cartas reveladas por Mhoni Vidente, el 21 de febrero se alinearán seis planetas y se generará una revolución en varias zonas del mundo.

"Viene un cambio muy importante. El 21 de febrero será la alineación de los planetas en la coordenada cero y esto me está dando el aviso de que va a cambiar completamente la humanidad en todos los sentidos", comenzó expresando Mhoni Vidente.

"Habrá variaciones muy importantes en la geopolítica, en el tumbar 'dictadores' y en cambiar de régimenes. Además, 90 personas serán enviadas a Marte a hacer como una colonia, qué increíble. Este 21 de febrero será completamente cabalístico para la gente que nació ese día, en el ámbito de la abundancia y los cambios positivos. No se asusten, sino que tengan la fe de que vienen movimientos que nos van a hacer más felices", añadió la famosa astróloga.

¿Cuál fue la predicción que ya acertó Mhoni Vidente en el 2026?

En los últimos meses del 2025, Mhoni Vidente advirtió que en México, durante el 2026, se podría registrar un temblor muy fuerte que superara los 6.0 de magnitud.

Y, finalmente, ese análisis se terminó cumpliendo el 2 de enero, a las 7:58 de la mañana, porque en San Marcos, Guerrero, se presentó un movimiento telúrico de 6.5.