Esperanza Gómez mostró foto inédita de su esposo: ¿Quién era?

Esperanza Gómez volvió a conmover a sus seguidores tras hablar públicamente sobre la muerte de su esposo Ernesto y revelar por primera vez una fotografía inédita de él. La actriz compartió el momento durante una entrevista íntima en El Klub de La Kalle, donde recordó cómo fue su relación y los meses previos a su fallecimiento.

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El esposo de Esperanza Gómez murió el 30 de octubre de 2025 luego de enfrentar una enfermedad oncológica. Aunque la actriz había mencionado anteriormente la pérdida, esta vez decidió abrir un espacio mucho más personal sobre su vida junto a él.

¿Qué dijo Esperanza Gómez sobre su esposo Ernesto?

Durante la conversación en la emisora, Esperanza Gómez habló con emoción sobre el hombre que la acompañó durante varios años y cuya identidad siempre se mantuvo lejos de la exposición pública.

La actriz aseguró que Ernesto era una persona completamente distinta al mundo del entretenimiento y describió su personalidad como una de las razones por las que se enamoró de él.

Mi marido era un hombre normal. Era supremamente inteligente y muy seguro de sí mismo, contó.

Foto: Captura pantalla LaKalle

Según explicó, esa confianza era algo que admiraba profundamente, incluso en situaciones donde otras personas podían sentirse intimidadas. Gómez recordó algunas experiencias personales y aseguró que su esposo siempre proyectaba tranquilidad y seguridad sin importar el contexto.

La entrevista llamó la atención porque, además de sus palabras, la actriz mostró por primera vez una fotografía inédita de Ernesto, algo que nunca había hecho públicamente.

Él en ocasiones cuando estábamos interactuando porque a él le gustaba hacer tríos y eso, y salían esos manes con las bíceps, con las chocolatinas así marcaditas y mi marido medio panzón. Y mi marido salía, o sea, él se sentía King Kong, agregó.

Esperanza Gómez compartió foto de su difunto esposo

Las declaraciones de Esperanza Gómez rápidamente generaron conversación en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la sinceridad con la que habló sobre el duelo y la manera tranquila en la que recordó a su esposo.

Otros seguidores resaltaron que, pese a la exposición mediática de la actriz durante años, siempre mantuvo su relación sentimental en un perfil reservado. Por eso, la fotografía revelada durante la entrevista sorprendió a quienes no conocían detalles de su vida privada.

A mediados de mayo de 2026, Esperanza Gómez ya había contado que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida debido a varias pérdidas personales. Sin embargo, esta nueva aparición pública mostró una faceta mucho más íntima y emocional de la actriz.

¿Quién era el esposo de Esperanza Gómez?

Aunque Ernesto nunca hizo parte del mundo del espectáculo, Esperanza Gómez aseguró que fue una figura fundamental en su vida. La actriz explicó que él prefería mantenerse alejado de cámaras y redes sociales, razón por la que muy pocas personas conocían su rostro.

La revelación de la fotografía y sus declaraciones volvieron a poner a Esperanza Gómez en tendencia, esta vez desde un lado mucho más humano y personal.