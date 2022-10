No se verá con Piqué: drástica decisión de Clara Chía cansada de la presión mediática

El lanzamiento del más reciente sencillo de Shakira al público mundial ha tenido grandes consecuencias debido a su separación de Gerard Piqué y la nueva relación del futbolista que surgió con Clara Chía, una joven española que ha sido franco de millones de críticas por parte de los seguidores de la barranquillera.

La separación de Piqué y Shakira ha dado a conocer diferentes versiones de infidelidades que supuestamente tuvo el futbolista español con la cantante colombiana.

Días después de conocerse el anuncio oficial de la separación de esta pareja que convivía desde 2010, Piqué no tuvo problema con aparecer públicamente con su nueva novia Clara Chía en eventos, por lo que la joven de 23 años empezó a ser franco directo de millones de críticas, ya que supuestamente se había interpuesto en una relación que había dado como fruto a dos pequeños.

Todo parece indicar que Piqué salía con esta mujer desde hace meses atrás y le era infiel a Shakira con ella. Pues al oficializarse su ruptura con la barranquillera, el catalán no mostró problema con aparecer con dicha joven.

De esta manera, Jordi Martin, periodista español que ha seguido de cerca cada paso de Shakira, Piqué y Clara Chía durante los últimos meses, ha asegurado que la joven pareja del futbolista la está pasando bastante mal luego de que la canción de la barranquillera fuera tendencia mundial y los comentarios en su contra no se hicieran esperar.

Drástica decisión

“Puedo aportar información nueva. Esta semana hubo una cena con los trabajadores de Kosmos, adonde acudieron Gerard Piqué y Clara Chía, quienes estuvieron juntos. Gerard, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en Socialité, su empresa Kosmos no está pasando por un buen momento y en esa intención de reagrupar a toda la empresa para que los trabajadores se sientan cómodos, hizo esta cena. Me dicen que entre ellos tienen mucha complicidad y gestos de mucho cariño”, indicó el paparazi español.

La joven estaría bastante golpeada por toda la presión de los medios de comunicación y las redes sociales por lo que no estaría viendo a Piqué, por lo menos en un entorno laboral tratándose de Kosmos, la empresa del jugador a la que no está asistiendo la mujer por su estado emocional.

“Pero también me aseguran que Clara, a nivel personal, está pasando por un bache personal terrible, que no acude a trabajar a Kosmos, está teletrabajando desde hace un mes. A nivel personal y anímico está mal”, afirmó Martin. “Está destrozada, no quiere salir de su casa”, concluyó el periodista.