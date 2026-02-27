CANAL RCN
Deportes

Revelaron la causa de la pelea entre hinchas de Atlético Nacional en Bogotá

Autoridades revelaron qué desató la riña de hinchas de Nacional en El Campín.

hinchas atletico nacional desorden el campin ante santa fe
Foto: Atlético Nacional- X @Anajul

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
06:10 p. m.
La violencia volvió a colarse en las tribunas del estadio El Campín, pero esta vez no se trató de un enfrentamiento entre barras rivales. Los disturbios registrados durante el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional tuvieron como protagonistas a seguidores del mismo equipo visitante.

El compromiso, que terminó con victoria 2-1 a favor del conjunto antioqueño, se vio empañado por riñas en las graderías que obligaron a la intervención de la Policía. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y encendieron nuevamente el debate sobre la seguridad en los estadios del país.

Según informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el origen del altercado no estuvo relacionado con provocaciones externas, sino con un problema logístico en la distribución de la boletería. La confusión en la asignación de sillas habría provocado el cruce de grupos pertenecientes a distintas facciones de la misma hinchada, generando tensiones que escalaron en cuestión de minutos.

Pelea entre hinchas de Atlético Nacional se habría originado por fallas en boletería

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que algunas personas ubicadas en la tribuna oriental norte pertenecían a una barra que debía estar en lateral norte. Esa mezcla, sumada al traslado irregular de aficionados entre sectores, habría detonado la confrontación.

Las autoridades iniciaron una investigación formal para identificar a los responsables mediante el sistema de cámaras de reconocimiento facial instalado en el estadio. El objetivo es individualizar a quienes iniciaron las agresiones y aplicar las sanciones correspondientes, tanto administrativas como penales, si hay lugar a ello.

Distrito anuncia investigación tras disturbios en El Campín

La Alcaldía convocó para el lunes 2 de marzo una comisión extraordinaria con el fin de evaluar responsabilidades y definir medidas correctivas. En la reunión se analizarán no solo los hechos ocurridos dentro del escenario deportivo, sino también las riñas registradas en las calles aledañas, que alteraron el orden público antes y después del partido.

Por ahora, el Distrito espera que las investigaciones permitan esclarecer responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en futuros encuentros en Bogotá.

