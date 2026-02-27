Jhonny Rivera respondió a usuario que cuestionó la diferencia de edad con su esposa: “Es falso”

Jhonny Rivera y Jenny López se han tomado las redes sociales, en los días más recientes, para compartir mayores detalles sobre su vida en pareja y el matrimonio que se celebró el pasado 22 de febrero del 2026.

Catalogada como la boda del año, los cantantes de música regional ya se han consolidado como una de las parejas favoritas del país ya que son miles de fanáticos los que siguen de cerca su relación.

Sin embargo, en una ocasión reciente, el intérprete de ‘El intenso’ decidió romper el silencio sobre las especulaciones entre los fanáticos, quienes cuestionaron la edad que tenía la cantante a la hora de consolidar su relación con el artista.

Jhonny Rivera habla sobre la edad de su esposa

Uno de los principales temas que han sido comentados en redes sociales corresponde a la diferencia de edad que existe entre Jenny López y Jhonny Rivera, pues la mujer tendría 22 años y el cantante aproximadamente 52. Pese a que no se sabe con exactitud la edad de ambos artistas, los usuarios han manifestado su interés por conocer mayores detalles sobre el inicio de su noviazgo.

Por esto, en una reciente ocasión, Rivera decidió responder a una duda por parte de un usuario, quien manifestó: “No crees que es turbio que la esperaste desde los 12 años hasta que fuera mayor de edad”. Ante esta afirmación, el cantante decidió responder al revelar detalles de su primer encuentro con la mujer.

“De dónde saldrá esto, eso es falso completamente. Jenny dice, porque yo vagamente recuerdo, que cuando tenía 12 años fue a una emisora donde yo estaba y nos tomamos una foto. Ella dice eso, para uno acordarse con la cantidad de fotos que se toma uno… después pasaron cuatro años para que cantáramos en un pueblo en el Cauca y ya iba a cumplir 16 años”, manifestó.

Así mismo, dio a conocer que cuando la mujer iba a cumplir los 17 cuando empezó a trabajar junto a él. Por esto, manifestó su inconformidad con las críticas que ha recibido por parte de los usuarios, quienes lo han señalado por su diferencia de edad con su esposa.

Jhonny Rivera revela detalles de su boda

Por otro lado, el artista dio a conocer su nostalgia al percatarse de que la fuerte lluvia que se presentó durante su boda frustró varias de las actividades que estaban propuestas al aire libre. Pese a todo pronóstico, la celebración se llevó a cabo y contó con la presencia de distintos artistas y reconocidos creadores de contenido.