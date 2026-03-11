Esposa de Jhonny Rivera preocupó por su estado de salud: ¿Qué pasó?

Dos semanas de viajes, presentaciones nocturnas y poco descanso terminaron pasando factura a Jenny López. La cantante de música popular y esposa de Jhonny Rivera confirmó que deberá guardar reposo durante una semana por problemas respiratorios que también han afectado su voz.

Cumplir con una agenda de conciertos mientras tenía dificultades para respirar se convirtió en un reto para la artista. Aunque reconoció que llegó en malas condiciones a una de sus últimas presentaciones, decidió no cancelar el compromiso que tenía con el público de Piendamó, Cauca.

La cantante contó que temía no poder interpretar sus canciones, pero finalmente logró completar el espectáculo junto a Jhonny Rivera. Después de esa presentación, explicó que necesita detener el ritmo de trabajo para recuperarse.

¿Qué está afectando la respiración de Jenny López?

La artista relacionó sus molestias con el agrandamiento de los cornetes nasales, unas estructuras que se encuentran dentro de la nariz y ayudan a filtrar, humedecer y calentar el aire que respiramos.

Según explicó, ya se sometió a una cirugía para tratar esta condición, aunque existe la posibilidad de que necesite una nueva intervención. También señaló que los cambios bruscos de temperatura y la exposición prolongada al aire acondicionado intensifican las dificultades para respirar.

Foto: IG Jenny López

“Mi nariz me queda de adorno porque yo no puedo respirar”, expresó al describir lo que está viviendo.

La obstrucción nasal también ha tenido consecuencias en su desempeño vocal. Al respirar constantemente por la boca, la garganta se resiente, una situación que representa una dificultad adicional para una cantante que depende de su voz en cada presentación.

¿Por qué Jenny López decidió suspender sus presentaciones?

El problema respiratorio no sería el único factor detrás de su estado actual. López explicó que llevaba alrededor de dos semanas con desplazamientos y compromisos musicales continuos. En medio de esa dinámica, apenas tenía tiempo para regresar a casa, cambiar su equipaje y salir nuevamente de viaje.

La falta de sueño y de recuperación comenzó a afectar su rendimiento. “Ha faltado descanso, ha faltado dormir, ha faltado reposo vocal”, reconoció.

Antes de explicar lo ocurrido, la cantante también había compartido una fotografía en la que aparecía utilizando una máscara de oxígeno. La publicación despertó inquietud entre sus seguidores, por lo que decidió contar públicamente qué estaba pasando.

Además, agradeció el acompañamiento del público en San Roque, Antioquia, y Piendamó, Cauca, especialmente a quienes la apoyaron durante el concierto que cumplió pese a sentirse mal.

¿Cuánto tiempo estará en reposo la esposa de Jhonny Rivera?

Jenny López confirmó que dedicará una semana a descansar y mantener reposo vocal para evitar que las molestias se prolonguen. Aseguró que su situación está bajo control y que compartirá novedades sobre su evolución cuando tenga mayor claridad sobre el origen de los síntomas.

Por ahora, la cantante hará una pausa en su actividad artística. La evolución de sus problemas respiratorios y la posibilidad de un nuevo procedimiento médico serán aspectos importantes para conocer cuándo podrá retomar con normalidad sus presentaciones.