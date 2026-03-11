Abogado de Deicy Jiménez renuncia a su defensa por presuntas amenazas a su seguridad

El abogado Andrés Felipe Caballero anunció su renuncia a la defensa de Deicy Jiménez, la mujer que denunció presuntos contratos a cambio de favores sexuales relacionados con el expresidente Gustavo Petro. Según explicó el jurista, su decisión obedece a razones de seguridad personal derivadas del impacto que ha generado el caso.

A través de un pronunciamiento público, Caballero aseguró que se aparta de la representación de Jiménez por "motivos de seguridad personal" y afirmó que, aunque las amenazas "no me asustan", considera que la atención debe centrarse en garantizar que la denunciante y otras mujeres puedan rendir sus testimonios y aportar pruebas ante las autoridades.

La renuncia se produce mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones derivadas de las denuncias sobre una presunta contratación irregular de mujeres en entidades del Gobierno nacional.

La Fiscalía amplía la investigación

El pasado 26 de octubre, el fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, confirmó que la Fiscalía citará a Deicy Jiménez como testigo dentro de las indagaciones sobre los supuestos contratos entregados a cambio de favores sexuales. El ente acusador ya abrió una noticia criminal para esclarecer posibles irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Dentro de las diligencias se contempla escuchar a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez. Además, la investigación toma relevancia luego de que el actual director de la entidad, Carlos Ríos, denunciara ante la Comisión Segunda del Senado una presunta instrumentalización de 48 mujeres durante el anterior gobierno.

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Caballero sostuvo que, pese a su salida del caso, los procesos judiciales continúan su curso normal. "Mi renuncia no afecta en absoluto los procesos en curso", señaló, al tiempo que destacó que la declaración ya rendida por Jiménez conserva plena validez dentro de las actuaciones que adelantan las autoridades.

Las denuncias de Jiménez y la respuesta de Petro

El caso tomó fuerza mediática tras una entrevista concedida por Deicy Jiménez a la revista Semana, en la que aseguró que el expresidente Petro supuestamente utilizaba a mujeres jóvenes para obtener beneficios personales a cambio de contratos. También afirmó que algunas de ellas lo acompañaban a reuniones y fiestas en circunstancias que, según su versión, constituían abuso de poder.

La exfuncionaria manifestó además que conoció a Petro a través de una página para adultos en la que presuntamente utilizaba perfiles con otros nombres. Según relató, sostuvo una relación sentimental con él y trabajó durante su etapa como senador, así como posteriormente en espacios vinculados con la Presidencia y el Ministerio del Interior.

Durante la entrevista, Jiménez también denunció un supuesto consumo de sustancias ilícitas en medio de algunos de los hechos que narró.

Frente a estos señalamientos, el expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones y aseguró: "Nunca he cometido delitos en mi vida sexual (...) El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier humano en Colombia".

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Por su parte, Caballero reiteró su respaldo a la versión de su ahora exrepresentada. "Hoy estoy aún más convencido de que Deicy cuenta la verdad", afirmó, y agregó que continuará pronunciándose públicamente sobre el caso. "No hay forma de que me callen" y "la verdad es como un león: la sueltas y se defiende sola", concluyó.