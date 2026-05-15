Esta es la iniciativa que impulsa a las mujeres a explorar el territorio colombiano

Con encuentros en escenarios naturales y una comunidad que supera los mil integrantes, Mujeres Topara se consolida como una propuesta que promueve el outdoor femenino y el reconocimiento del territorio a través de experiencias colectivas.

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¿Qué es el movimiento Mujeres Topara y cómo conecta a las mujeres con la naturaleza?

Las experiencias alrededor de la aventura, la exploración y el contacto con la naturaleza siguen transformando la forma en que muchas personas viajan y viven el territorio.

En medio de ese cambio, el outdoor femenino ha comenzado a ganar un espacio cada vez más visible en Colombia, impulsado por mujeres que encuentran en la montaña, el hiking y las expediciones una manera distinta de conectarse consigo mismas y con el entorno.

En ese escenario aparece Mujeres Topara, una iniciativa promovida por la marca outdoor latinoamericana, que busca reunir a mujeres interesadas en el movimiento, los retos físicos y la exploración de espacios naturales.

La propuesta gira alrededor de la campaña “Somos el poder de la naturaleza”, una apuesta que mezcla aventura, comunidad y reconocimiento del territorio.

La iniciativa nace en un contexto de crecimiento global del turismo de aventura. Según cifras citadas por la marca, este mercado fue valorado en 366.700 millones de dólares en 2022 y mantiene una proyección de crecimiento anual del 15,2 % hasta 2030.

La tendencia está impulsada por personas que buscan experiencias auténticas y conexiones más profundas con los destinos.

La naturaleza como escenario de encuentro para Mujeres Topara

En Colombia, esa transformación también ha tomado un enfoque femenino. Cada vez más mujeres participan en actividades como caminatas de montaña, carreras de trail y recorridos por territorios naturales, no solo como práctica deportiva, sino como espacios de comunidad y crecimiento personal.

De acuerdo con Topara , la idea de Mujeres TOPARA es reconocer a quienes viven en constante movimiento y enfrentan desafíos mientras construyen su propio camino. La campaña busca resaltar la capacidad de adaptación y fortaleza de las mujeres frente a diferentes retos.

“Con esta campaña queremos visibilizar un poder muy real: la capacidad de adaptarnos, sostener y avanzar, incluso cuando el terreno cambia”, explicó Rosine Dallos, directora de Topara.

Como parte de esta apuesta, Topara realizó recientemente una experiencia en Guataquí de Potosí, un entorno rodeado de montaña y naturaleza donde reunió a mujeres vinculadas al movimiento outdoor.

Durante la actividad, las participantes recorrieron una reserva administrada por Live Happy y conocieron de cerca el propósito de la iniciativa. El encuentro permitió desarrollar actividades enfocadas en la exploración del territorio y el fortalecimiento de la comunidad.

Dallos explicó que la intención es inspirar a más mujeres a descubrir los lugares que habitan y generar comunidad alrededor de esas experiencias.