¿Por qué se desmayó La Abuela en la eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Ella misma lo explicó

La tensión estuvo al máximo en la jornada de eliminación del 16 de marzo en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Pues, por primera vez durante esta segunda temporada, salieron los dos participantes que menos votos recibieron.

Pero, además, antes de que se conociera el veredicto, otra integrante tuvo que salir de la casa de manera inesperada. Se trata de Yana Karpova, que se fue junto a Cris Valencia, su novio, bajo el argumento de que les corresponde atender un asunto urgente.

De esa manera, solo cinco participantes se hicieron presentes en la sala de eliminación y, finalmente, solo tres pudieron regresar a la sala a reencontrarse con sus compañeros.

Melissa Gate ingresó de primeras con el 54,76% de los votos y Karina García de segundas con el 25,20%. En consecuencia, La Liendra, La Abuela y Sebastián Arias quedaron a la expectativa de quién era el último salvado de la noche.

Sin embargo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán no informaron quién era el salvado, sino que procedieron a anunciar a los eliminados. No obstante, cuando faltaban apenas unos segundos para que se conociera al primer habitante que tenía que abandonar la casa, La Abuela se desmayó y La Liendra tuvo que asistirla y monitorear que se encontrara bien.

Además, los dos presentadores de La Casa de los Famosos Colombia le preguntaron si sentía algún malestar y ella se puso de pie y comunicó que no, que todo estaba bien. De esa manera, unos segundos después se conoció que ella era la primera eliminada y que Sebastián Arias era el segundo.

Como ya es habitual en cada jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2025, La Abuela y Sebastián estuvieron presentes en el 'After' hablando con Vicky Berrío y con Karen Sevillano de su salida del reality. Fue así como Aleyda Gaviria, la creadora de contenido, aclaró que le tomaron la tensión y que los resultados habían sido óptimos.

Pero, adicionalmente, explicó por qué cree que tuvo ese mini episodio de desmayo. ¿Qué dijo?

La Abuela explicó por qué se desmayó en la jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Cuando aquella niña (Carla) empezó a sacar las fotos, le pedía a Diosito que fuera yo y me caí. Eso fue como un desdoblamiento", inició afirmando La Abuela en el 'After'.

"Yo tenía tanta tensión porque en las otras veces también había pedido que fuera yo. Pero, no sé qué me pasó y me caí. Sin embargo, ya estoy bien y ya me tomaron la presión", añadió La Abuela.

La Abuela habló de la nominación del 'Negro' Salas en La Casa de los Famosos Colombia 2025. ¿Qué dijo?

Aleyda Gaviria, más conocida como La Abuela en las redes sociales, manifestó que creía que el 'Negro' Salas había quedado feliz con su salida.

Sin embargo, también dijo que estaba segura de que esa felicidad se iba a ver empañada debido a que ella tomó la decisión de nominarlo. Además, explicó que no se pudo llevar bien con el actor porque lo consideró una "persona hipócrita".