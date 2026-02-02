CANAL RCN
Esta fue la reacción de Sofía Jaramillo tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

Tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos Colombia, la influencer se enteró por primera vez de lo que pasó con el artista caldense.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
12:24 p. m.
La tercera temporada de La Casa de los Famosos comenzó a emitirse el 12 de enero de 2026, pero todo parece indicar que los participantes quedaron aislados desde antes, pues muchos todavía no conocen la noticia más impactante del año: la muerte de Yeison Jiménez.

Esto pasó con la costosa cadena de Yeison Jiménez que fue hallada en el lugar del accidente
Solamente una de las famosas conoce lo que pasó con el cantante nacido en Manzanares. Se trata de Manuela Gómez, quien le contó la noticia a Marcela Reyes que era una gran amiga de Yeison. Comentó que no diría nada a los demás, pues llevar información de afuera de la casa va contra las reglas del reality.

Sofía Jaramillo reaccionó a la muerte de Yeison Jiménez

Este 1 de febrero, se conoció que Sofía Jaramillo fue la nueva eliminada de la casa más famosa de Colombia. Llegó al set de 'Mañana Express' del Canal RCN, donde estaban recapitulando lo que fue el concierto de despedida del cantante y ahí confesó que no tenía ni idea sobre lo sucedido.

Me enteré ayer, ayer me enteré, me contaron. Wow, la vida se nos va en un segundo y la forma cómo murió... no tenía ni idea, ayer me contaron.

La modelo y actriz se mostró impactada por la noticia, quizá una de las más importantes durante el mes de enero. Habrá que esperar para ver si en algún momento los famosos logran enterarse de esta situación mientras siguen en competencia.

Yeison Jiménez y su paso por La Casa de los Famosos

El nombre de Yeison Jiménez no es ajeno al reality del Canal RCN. El cantante tuvo una breve participación durante la final de la segunda temporada, apareciendo para brindar un show musical mientras se definía al ganador.

Cantó tres de sus grandes éxitos: Aventurero, Hasta la madre y Vete, causando furor entre los participantes de esta temporada, quienes se pararon de su asiento para cantar y bailar junto al reconocido cantante.

