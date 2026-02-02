¿El fin de las app de transporte? Este es proyecto de ley que pone en jaque a conductores y usuarios

El Gobierno Nacional acaba de presentar un proyecto de ley que afectaría a las plataformas de movilidad en Colombia. Esto impactaría directamente a miles de familias que generan ingresos con sus vehículos particulares y la libertad de millones de usuarios para elegir cómo transportarse en el país.

José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, explicó que esta iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro no se trata de una regulación para este tipo de servicios, sino que retomaría el intento de prohibición en el país.

El proyecto establece un esquema de sanciones escalonadas tanto para conductores que trabajen con vehículos particulares a través de aplicaciones como para quienes utilicen estos servicios.

El impacto del proyecto de ley para transporte de app: OJO conductores y usuarios

José Daniel López:

Este proyecto de ley que presentó el gobierno y al cual nos oponemos con gran preocupación es en su marco general una actualización del régimen sancionatorio del sector transporte, pero de manera estructural el proyecto de ley lo que hace es asfixiar y en la práctica prohibir la operación de las plataformas de movilidad en Colombia.

Este sería el impacto tanto para conductores como para usuarios de los servicios de transporte de arrendamiento por app:

A los conductores de aplicación inmovilización la primera vez que serán sorprendidos prestando un servicio que es su derecho al trabajo de 60 días, la segunda vez de 90 días y la tercera vez de 120 días, o sea, una persona por salir a trabajar con su vehículo particular le pueden quitar el carro hasta cuatro meses.

A los usuarios que tomamos estos servicios, nos pueden poner multa de $5.700.000 por cada viaje que tomemos y también a las plataformas.

Faculta a la superintendencia de transporte y a los alcaldes para suspender de manera provisional, o sea, ni siquiera con una decisión de fondo, sino provisional y anticipadamente los servicios, algunos o todos, de plataformas digitales.

Declara este supuesto transporte que clasifican como ilegal como un fenómeno de alteración del orden público y por lo tanto le ordenan a la Policía Nacional priorizar la persecución contra estas personas.

A los congresistas, alcaldes, concejales les impone una mordaza en uno de sus artículos en donde les prohíbe, opinar, expresar posiciones públicamente a favor de este tipo de actividades económicas

A las propiedades horizontales, que esto es, digamos, tan absurdo como lo anterior, que permitan, por ejemplo, el parqueo, faciliten el parqueo, la presencia de quienes prestan estos servicios, les podrían poner multas de hasta 726 millones de pesos

A los alcaldes les ordena desarrollar medidas como pico y placa, su restricción de acompañantes o desvíos en los puntos de alta demanda de estos servicios como aeropuertos, terminales, centros comerciales y hoteles.

Las multas que tendrían que pagar hoteles y centros comerciales por transporte de app

José Daniel López:

A los hoteles y a los terminales no solamente obliga a los alcaldes como a aumentar ese control contra estos servicios de plataforma, sino que incluso si el operador de un aeropuerto o un terminal de transporte permitiera que se pusiera una valla en sus instalaciones de una plataforma, sería objeto de multas que llegan hasta los $360.000.000.

Eso no es que lo quieran los alcaldes, es lo que propone el gobierno en su proyecto de ley, que los alcaldes tienen que priorizar la lucha contra este supuesto transporte ilegal, priorizando acciones en esos puntos de alta demanda, aeropuertos, hoteles, terminales, centros comerciales, y dice que los alcaldes pueden llegar incluso al extremo de decretar pico y placas sectoriales o restricciones a la movilidad de acompañantes o a que los vehículos vayan acompañantes o hacer desvíos con tal de impedir que vehículos particulares que operan a través de plataformas puedan recoger o dejar personas en estos lugares.

Proyecto de ley prohíbe a funcionarios opinar sobre servicios de transporte de app

José Daniel López:

Esto es un atentado tremendo a la libertad de expresión y yo confío en que si esto llega al Congreso pues no le permita que le den paso a esta ley, que esta ley es mitad ley de la edad de piedra, mitad ley mordaza.

Todo contratista, trabajador, empleado, funcionario vinculado, entidades públicas encargadas de la regulación, organización y control del tránsito y o transporte (…) estarán en la obligación de abstenerse de realizar en ejercicio de sus funciones manifestaciones públicas que promuevan, fomenten o incentiven la prestación de servicios informales o ilegales de transporte.

Si aprobada esta ley, un concejal en un municipio o un conductor o un congresista dijera que le parece muy mal y que le preocupa que estén persiguiendo conductores de aplicación, pues seguramente esa persona terminaría en la procuraduría o en una personería municipal con una investigación disciplinaria por incumplir la mordaza que le impone esta ley.