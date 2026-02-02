CANAL RCN
Internacional

Murió querido y reconocido actor a sus 55 años: esto se informó

El actor no solo brilló en el cine, sino que también en la televisión, el teatro y el baile.

Foto: Freepik.

febrero 02 de 2026
11:28 a. m.
La industria de la televisión y el cine están de luto debido a que se confirmó la muerte de un prestigioso actor que participó en más de 50 películas y 20 novelas o series.

Gerardo Taracena, que también fue bailarín, era oriundo de Ciudad de México y actuó en proyectos como 'La hija del puma', 'Narcos', 'Apocalypto', 'Contratiempo', 'El Pantera', 'Tiempo final' y 'Capadocia', falleció el pasado 31 de enero.

Este exitoso actor tenía 55 años y, debido a que también demostró su talento en el teatro, no solo obtuvo reconocimiento en México, sino que también en varias zonas de Estados Unidos.

Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de un sentido mensaje en redes sociales.

Este fue el pronunciamiento tras la muerte de Gerardo Taracena, el reconocido actor de México

La Asociación Nacional de Intérpretes de México lamentó el deceso del actor Gerardo Taracena, exaltó su trayectoria y le envió las respectivas condolencias a sus seres queridos.

"Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete, Gerardo Taracena. Él fue un actor mexicano reconocido por su participación en películas como 'Apocalypto', 'Man on fire', 'The mexican' y 'Sin nombre'", se comenzó expresando.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Descanse en paz", se agregó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gerardo Taracena, el reconocido actor de México?

Hasta el momento, ni la Asociación Nacional de Intérpretes de México ni los familiares del actor Gerardo Taracena han revelado las causas exactas de su deceso.

Sin embargo, en medio de la pérdida, sus colegas y seguidores lo han despedido en las redes sociales.

"Toda la luz en tu trascender", "querido Gerardo, realmente siento tu partida", "descansa en paz", "qué triste noticia", "siempre fue un hombre talentoso", "mis condolencias", "ahora eres luz radiante y amor infinito", "no lo creo" y "estoy impactada", han sido algunas de las reacciones.

 

