¿Los sintió? Ha temblado masivamente en Colombia hoy 2 de febrero de 2026: este es el reporte
El temblor más reciente se registró un poco antes del mediodía. Estos son los detalles.
Noticias RCN
12:24 p. m.
Este 2 de febrero de 2026, se registró el primer temblor sobre la 1:02 de la madrugada, en Santander.
Además, posteriormente, se han presentado otros ocho movimientos telúricos en varias zonas del país.
¿En qué municipios se han sentido? ¿Cuáles han sido sus magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 2 de febrero de 2026
- 1:02 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).
Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 2 de febrero de 2026
- 1:28 a.m.
Epicentro: Valledupar, Cesar.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 45 de Valledupar (Cesar) y a 56 de La Jagua del Pilar (La Guajira).
- 2:41 a.m.
Epicentro: Simatoca, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 120 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Simacota (Santander), a 7 de Hato (Santander) y a 7 de Socorro (Santander).
- 4:01 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 4:04 a.m.
Epicentro: Región fronteriza entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Juradó (Chocó), a 89 de Riosucio (Chocó) y a 101 de El Real de Santa María (Darién, Panamá).
- 6:00 a.m.
Epicentro: Suaita, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Suaita (Santander), a 8 de Santana (Boyacá) y a 10 de San Benito (Santander).
- 6:10 a.m.
Epicentro: Simacota, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 106 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de El Carmen (Santander), a 25 de Hato (Santander) y a 27 de Palmar (Santander).
- 8:31 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 24 de Dabeiba (Antioquia) y a 36 de Cañasgordas (Antioquia).
- 11:37 a.m.
Epicentro: Algeciras, Huila.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.