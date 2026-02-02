Jhon Durán: nuevo paso hacia atrás ignorando un pedido por Néstor Lorenzo

La novela de Jhon Jader Durán en el mercado de fichajes terminará con un final inesperado. Luego de que el delantero apareciera en el radar de diferentes equipos de la grandes ligas de Europa, se reporta que está todo acordado con un club de una liga menos competitiva que la turca.

El goleador de 23 años jugará este 2026 en el Zenit de Rusia, club en el que juega desde hace varios años el cartagenero Wilmar Barrios. Se espera que en las próximas horas se haga el anuncio oficial, luego de que este club fuera el único que se acercara a las cifras que se pedían.

De acuerdo a Julián Capera, llega al club de San Petersburgo a modo de préstamo, luego de rescindir anticipadamente su cesión con Fenerbahçe. Además, en la negociación con Al-Nassr, dueño de sus derechos deportivos, se fijó una opción de compra de 35 millones de euros, casi 40 menos de lo que pagaron por él hace un año.

Jhon Durán y la desobediencia a Néstor Lorenzo

El regreso de Durán a Europa tras pasar por Arabia, era buscando nuevas oportunidades a la Selección Colombia, pero su rendimiento y estado físico en estos 6 meses que estuvo en Turquía, no ayudaron en nada. Ahora tiene un cambio de aires, pero que va en contravía de lo pedido por el técnico de la 'Tricolor', Néstor Lorenzo.

Según se reportó, el entrenador pidió a los jugadores que estaban en Rusia buscar nuevas opciones. Por esta razón, Jorge Carrascal y Mateo Cassierra terminaron jugando en el fútbol brasileño y Wílmar Barrios no volvió a ser tenido en cuenta.

Caso contrario a lo que pasa con Jhon Córdoba, quien se mantiene en el Krasnodar, pero parece ser uno de los fijos para el DT. Además, el delantero y su club están de acuerdo con los largos trayectos que tiene que hacer para cada convocatoria, por lo que de cara a la Copa del Mundo, no tendría mayor relevancia.

El gran dolor de cabeza para Lorenzo es que los clubes rusos no tienen competencia internacional por sanciones impuestas por la UEFA. Aunque Durán firmaría con el club más importante de Rusia, la sola competencia entre clubes de este país no garantizan una alta exigencia para el delantero.