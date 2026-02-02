CANAL RCN
Esto pasó con la costosa cadena de Yeison Jiménez que fue hallada en el lugar del accidente

En medio de los restos de la aeronave donde se movilizaba Yeison Jiménez, hallaron una cadena que representaba sus proyectos musicales en este 2026.

Cadena de Yeison Jiménez
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
08:44 a. m.
El pasado 10 de enero, Yeison Jiménez, junto a varios integrantes de su equipo de trabajo, fallecieron luego de que la aeronave en donde se movilizaban perdiera el control y sufriera un accidente en el municipio de Paipa, Boyacá.

En el lugar de los hechos, las autoridades hicieron el levantamiento de los cuerpos, pues no hubo sobrevivientes, pero también lograron recuperar algunas de las pertenencias de quienes tripulaban la aeronave, como anillos, relojes y una costosa cadena del artista.

¿Qué pasó con la cadena de Yeison Jiménez?

Esta cadena, que de acuerdo a reportes era de oro de 18 quilates, tenía diamantes blancos y azules y fue elaborada para el artista como conmemoración tras convertirse en el primer artista de música popular que logró hacer un sold-out en el estadio 'El Campín' con su tour 'Mi Promesa', siendo esto lo que decía el dije.

En redes sociales, quienes le entregaron la joya en primer lugar, de la Joyería Venezia, mostraron que lograron restaurarla, entregándola nuevamente este 31 de enero durante el concierto homenaje para Yeison Jiménez 'Mi Promesa 2, el sueño del aventurero'.

