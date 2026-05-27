"Estaría ganando": se conoció predicción antes de las elecciones presidenciales del domingo

Colombia sigue preparándose para la primera vuelta presidencial que se vivirá el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

Los candidatos ya cerraron sus campañas y tendrán que esperar la decisión de los ciudadanos que escucharon cada una de sus propuestas con atención.

Sin embargo, en medio de esa expectativa que se ha generado, un reconocido vidente leyó sus cartas y predijo quién podría ser el nuevo mandatario de Colombia.

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En Colombia habría una segunda vuelta presidencial: esto dijo el vidente

Juan de Dios Vidente, que tiene más de 500.000 seguidores en TikTok, leyó sus cartas en vivo y aseguró que las elecciones en Colombia serán reñidas y necesitarán de una segunda vuelta.

"Serán unas elecciones muy reñidas, con mucha confusión entre los votantes y en las que Iván Cepeda tendría favoritismo en la primera ronda. Las cartas del tarot no hablan de que no terminan las elecciones el 31 de mayo y que va a haber una segunda vuelta", señaló.

"Los candidatos para esa segunda vuelta serían el señor Iván Cepeda y el señor Abelardo de la Espriella. Según las cartas, ellos serían los que pasarían", añadió.

¿Quién llegaría a la presidencia de Colombia tras las elecciones del 2026? Esto dijo el vidente

De acuerdo con el vidente Juan de Dios, el nuevo presidente de Colombia tras la segunda vuelta del 21 de junio sería Abelardo de la Espriella.

"El nuevo presidente elegido por los ciudadanos de Colombia estaría siendo Abelardo de la Espriella. En una segunda vuelta, él se llevaría las elecciones porque las cartas le favorecen más", concluyó este astrólogo.

Su análisis completo, que fue publicado en TikTok, se puede escuchar aquí: