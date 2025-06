Hospitalizaron de urgencia al 'Flaco' Solórzano: este es su estado de salud

'El Flaco' Solórzano tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario debido a intensos dolores, lo que generó alarma y una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

El mismo actor se encargó de informar a sus fans sobre su situación, compartiendo detalles de su inesperada llegada en ambulancia a la clínica.

Solórzano, quien permaneció tres meses en La Casa de los Famosos reveló que la causa de su malestar es un viejo conocido para él: los cálculos renales. "Afortunadamente, no me dio esta vez en La Casa de los Famosos, o si no, hubiera sido dramático", comentó con su habitual sentido del humor, a pesar del momento difícil.

El actor describió el episodio como un "cólico de cálculos" que lo atacó con fuerza, llevándolo a la sala de urgencias para ser evaluado y recibir la atención médica necesaria.

¿Cuál fue el motivo de la emergencia médica de ‘El Flaco’ Solórzano?

La madrugada se convirtió en una urgencia para ‘El Flaco’ Solórzano debido a un ataque de cólico renal, una condición que, según sus propias palabras, no le es ajena.

El actor describió el dolor como uno de los más intensos que se pueden experimentar, sintiendo las primeras molestias alrededor de las cinco de la mañana.

Aunque ya ha lidiado con este problema de salud en ocasiones anteriores, la intensidad del episodio actual lo llevó a tomar medidas inmediatas para buscar atención médica.

En un video compartido con sus seguidores, ‘El Flaco’ se mostró ingresando a una ambulancia, acompañado de su pareja, un momento que evidenció la gravedad de la situación.

"Hace mucho tiempo no me montaba en una ambulancia", señaló, refiriéndose a la contundencia del cólico.

Manifestó que, al notar que la gravedad de los dolores aumentaba y se volvían insoportables, le pidió a su pareja que lo llevara de inmediato a la clínica. Este rápido actuar fue crucial para buscar alivio y tratamiento oportuno frente a una condición que puede ser extremadamente incapacitante.

¿Cuál es el estado actual de salud de ‘El Flaco’ Solórzano tras su hospitalización?

Después de ser trasladado de urgencia, ‘El Flaco’ Solórzano ha mantenido informados a sus seguidores sobre su estado de salud, llevando tranquilidad en medio de la preocupación.

El actor, desde el hospital, compartió que se encuentra bajo supervisión médica y recibiendo la medicación necesaria para controlar el dolor y tratar la condición que lo aqueja.

"Ahorita estoy conectado a unos medicamentos y vamos a ver qué pasa. Por ahora, todo está bien", afirmó en sus últimas actualizaciones desde el centro de urgencias.

Aunque los cálculos renales pueden requerir diversos tratamientos, incluyendo medicación para el dolor, fluidos o incluso procedimientos para su eliminación, el mensaje de ‘El Flaco’ sugiere que su condición se encuentra estable y bajo control.