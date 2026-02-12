Nicky Jam anunció su próximo concierto en Bogotá: posible fecha y lugar del evento

Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar uno de los conciertos más esperados de su carrera, pues, después de más de 10 años, el puertorriqueño daría su próximo concierto en solitario en la capital.

Pese a que el cantante ya había anunciado dicha novedad durante el más reciente concierto de J Balvin, en El Campín, el intérprete de ‘Travesuras’ hizo oficial el anuncio en las últimas horas.

¿Cuándo será el concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Nicky Jam tuvo la oportunidad de llevar a cabo un reciente live, por medio de la plataforma de streaming Kick, en donde dio a conocer que el próximo 6 de junio se realizará su concierto en El Campín de Bogotá, pues este correspondería a su primer estadio en Colombia.

Pese a que el puertorriqueño ya ha tenido la oportunidad de aparecer como invitado en una gran variedad de conciertos como en el de Ryan Castro, J Balvin y Beéle, Nicky hizo saber que la capital no ha visto un show suyo desde hace más de 8 años por lo que este posee un sin fin de elementos nuevos en donde busca combinar sus canciones más antiguas con las nuevas y desea interactuar con su público.

“Vamos a estar en El Campín. Obviamente vamos a llevar a un par de amiguitos míos. El Campín para mí es grande porque es mi primer estadio aquí en Colombia. Por fin tengo la fecha y estoy contento por conectar con mi público. Bogotá no ha visto el show mío después de muchos años”, explicó.

También, dejó saber que ha tardado cerca de 8 años para lograr conformar el show que actualmente posee y que ha llevado a diferentes escenarios mundiales.

Hasta el momento, no hay información oficial desde los canales de comunicación del puertorriqueño. Por esto, se prevé que en los próximos días se revelen nuevos detalles sobre la boletería, la fecha oficial, entre otros datos.

¿Cuándo fue la última aparición de Nicky Jam en Bogotá?

El más reciente concierto de Nicky Jam en la capital colombiana fue el pasado 20 de diciembre, de 2025, al ser uno de los invitados de lujo en la octava fecha de Beéle en el Movistar Arena de Bogotá.

Ante la gran amistad que ambos cantantes poseen, el puertorriqueño reveló que el barranquillero también será parte de los invitados a su concierto en El Campín.