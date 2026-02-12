CANAL RCN
Colombia Video

Niños con diabetes en Tunja enfrentan nueva crisis por falta de insulina

Los casos más críticos son los de María Fernanda, de 3 años, y Mariana, de 7, quienes dependen de la solidaridad de otros pacientes insulinodependientes.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
06:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tunja, Boyacá vuelve a ser escenario de una situación que ya había sido denunciada meses atrás: niños con diabetes tipo 1 están enfrentando nuevamente la escasez de insulina y de insumos indispensables para su tratamiento.

Tratamiento de menor de tres años con cáncer se encuentra paralizado en la Nueva EPS desde hace meses
RELACIONADO

Tratamiento de menor de tres años con cáncer se encuentra paralizado en la Nueva EPS desde hace meses

Las farmacias encargadas de entregar el medicamento no han suministrado las dosis correspondientes a enero ni febrero, lo que ha generado alarma entre las familias.

Una historia que se repite

En julio del año pasado, padres de familia ya habían denunciado la falta de insulina para sus hijos. Tras la visibilidad mediática, las EPS aceleraron la entrega de los medicamentos.

La Nueva EPS reactiva los dispensarios de Colsubsidio tras más de un mes de suspensión del convenio
RELACIONADO

La Nueva EPS reactiva los dispensarios de Colsubsidio tras más de un mes de suspensión del convenio

Sin embargo, siete meses después, la problemática regresa. La última entrega registrada fue el 28 de diciembre de 2025, y desde entonces los pacientes no han recibido los cartuchos de insulina ni las agujas necesarias para la aplicación.

Los casos más críticos son los de María Fernanda, de 3 años, y Mariana, de 7, quienes dependen de la solidaridad de otros pacientes insulinodependientes o de la compra de dispositivos alternativos que no garantizan las dosis exactas. Esto provoca riesgos de hipoglucemias o hiperglucemias, afectando gravemente su salud y calidad de vida.

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento
RELACIONADO

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento

EPS intervenidas y largas filas en farmacias

Las menores son pacientes de las EPS Sanitas y Famisanar, esta última intervenida por el gobierno. En el caso de Famisanar, los padres deben acudir a la farmacia Discolmex, donde la situación es aún más compleja: llegan desde las 3 de la mañana para alcanzar uno de los 100 turnos diarios, pero al final reciben la misma respuesta: “los medicamentos están pendientes”.

Este panorama refleja no solo la crisis en Tunja, sino un problema que se extiende a varias regiones del país. En 2026, familias siguen esperando la entrega de tratamientos vitales para sus hijos, mientras la incertidumbre y la indignación crecen frente a un sistema de salud que no logra garantizar lo más básico: la vida de los pacientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

“¿Por qué me lo mataron?”: desgarradoras palabras de los padres de Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá

Bogotá

Protestas de recicladores paralizan puntos clave en Bogotá: estas son las zonas de mayor caos

UNICEF

Estado refuerza estrategia contra el reclutamiento infantil, pero Unicef la considera insuficiente

Otras Noticias

Bogotá

Cómo aplicar a Salvavidas al Empleo antes de que se agoten los cupos en Bogotá

La Secretaría de Desarrollo Económico confirmó que el programa busca proteger 10.000 empleos y podría cerrar antes del 27 de febrero si se completa el límite de beneficiarios.

Artistas

Nicky Jam anunció su próximo concierto en Bogotá: posible fecha y lugar del evento

El puertorriqueño sorprendió a sus fanáticos al dar nuevos detalles de su próxima presentación en la capital.

Millonarios

Iván Arboleda rompió el silencio y explicó lo ocurrido con Falcao en El Campín

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario

Canadá

Habló papá de una víctima de la mujer trans que perpetró la masacre en escuela de Canadá